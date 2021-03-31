Türkiye Gazetesi Yazarı Said Arvas, hakkın rahmetine uğurlandı - Son Dakika

Türkiye Gazetesi Yazarı Said Arvas, hakkın rahmetine uğurlandı

31.03.2021 15:42

Türkiye Gazetesi Yazarı Mehmet Said Arvas, hayatını kaybetti.

Türkiye Gazetesi Yazarı Mehmet Said Arvas, hayatını kaybetti. Arvas, Beylikdüzü'nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla hakkın rahmetine uğurlandı.

Türkiye Gazetesi Yazarı Mehmet Said Arvas, 79 yaşında korona virüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede dün vefat etti. Said Arvas'ın cenaze namazı, Beylikdüzü İhlas Marmara Evleri Camii'nde kılındı. Cenazeye Arvas ailesi, İhlas Holding Yönetimi Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören ve sevenleri katıldı. Cenazede Said Arvas'ın oğlu Necip Arvas taziyeleri kabul etti. Said Arvas'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından, Eyüp Sultan Kabristanı'na defnedildi.

Said Arvas Kimdir

Van'da 1942 senesinde doğan Mehmet Said Arvas, Seyyid Fehim Hazretlerinin hem anneden hem babadan torunudur. Annesi ile babası amca çocukları idi. Medreselerde 10 sene tahsil yaptı. Arabi kitaplar okudu. Van'da Diyanet İşleri Bakanlığına bağlı olarak, otuz sene imamlık vazifesi yaptı. Oradan emekli oldu. Son olarak İstanbul Yenibosna'daki İhlas Yuva Mescidi'nde hizmetlerine devam ediyordu.

Sait Arvas'ın babası, Seyyid Fehim-i Arvasi hazretlerinin oğlu Seyyid Hasan Efendinin oğlu Muhammed Reşid Efendidir. Annesi ise Seyyid Fehim Arvasi hazretlerinin oğlu Seyyid Nizameddin Beyin kerimesi idi. 3 yaşında iken babasını, 1945 yılında kaybeden Mehmet Said Arvas, arabi ve diğer dini bilgiler eğitimini Merhum Van Müftüsü Kasım Arvas Efendi'den ve Molla Münevver Efendi'den tamamladı.

1962 tarihinde Van'da imam olarak göreve başlayan M. Said Arvas aynı zamanda sohbetleri ve vaazları ile Van halkının gönlünü fethetmişti.

Biri erkek 3 evlat sahibi olan M. Said Arvas, Türkiye Gazetesinde, 6 Eylül 2007 tarihinden itibaren İslami sohbetler yazıyordu.

-İHA-

Türkiye Gazetesi Yazarı Said Arvas, hakkın rahmetine uğurlandı
Türkiye Gazetesi Yazarı Said Arvas, hakkın rahmetine uğurlandı
Türkiye Gazetesi Yazarı Said Arvas, hakkın rahmetine uğurlandı
Türkiye Gazetesi Yazarı Said Arvas, hakkın rahmetine uğurlandı
Türkiye Gazetesi Yazarı Said Arvas, hakkın rahmetine uğurlandı
Türkiye Gazetesi Yazarı Said Arvas, hakkın rahmetine uğurlandı
Türkiye Gazetesi Yazarı Said Arvas, hakkın rahmetine uğurlandı
Türkiye Gazetesi Yazarı Said Arvas, hakkın rahmetine uğurlandı
Türkiye Gazetesi Yazarı Said Arvas, hakkın rahmetine uğurlandı
Türkiye Gazetesi Yazarı Said Arvas, hakkın rahmetine uğurlandı
Türkiye Gazetesi Yazarı Said Arvas, hakkın rahmetine uğurlandı
Türkiye Gazetesi Yazarı Said Arvas, hakkın rahmetine uğurlandı
Türkiye Gazetesi Yazarı Said Arvas, hakkın rahmetine uğurlandı
Türkiye Gazetesi Yazarı Said Arvas, hakkın rahmetine uğurlandı

Türkiye Gazetesi, Said Arvas, Türkiye, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye Gazetesi Yazarı Said Arvas, hakkın rahmetine uğurlandı - Son Dakika


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