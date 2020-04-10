Türkiye gazetesinden vatandaşlara özel hizmet - Son Dakika

Türkiye Gazetesi görevlileri, vatandaşlara gazete dağıtım hizmetlerinin yanı sıra evlerinde kalan yaşlıların ihtiyaçlarını da karşılıyor.



Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle ülke genelinde tedbirler alınırken, Türkiye gazetesi de vatandaşlara daha hijyenik ortamda hizmet sunmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'ta Türkiye gazetesini müşterilerine dağıtan personelin eldiven ve maske takarak görevini yerine getirirken, evlerinden dışarı çıkamayan yaşlıların da ihtiyaçlarını karşılıyor. Yapılan çalışmalara yenisini ekleyen Türkiye Gazetesi Kahramanmaraş Bürosu 0344 221 50 00 numaralı destek hattı da oluşturarak vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.



Türkiye Gazetesi Kahramanmaraş sorumlusu Arafat Şenoğlu, "Bu zor günlerde okuyucularımızla iç içe olmaya çalışıyoruz. Müşterilerimizin isteklerini karşılayıp onlara daha temiz bir şekilde hizmet etmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.



Türkiye Gazetesi müşterisi Hüseyin Kılınçkıran ise, "Gazetemizin hizmetleri ve gazetemizden çok çok memnunum. Gazete personelleri bize her geldiğinde ihtiyacımızın olup olmadığını sorarlar. Yapılan çalışmalardan dolayı çok teşekkür ederim" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ