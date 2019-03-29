Son Dakika Haberleri: Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Öğrencilere Spor Malzemesi Dağıttı

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Öğrencilere Spor Malzemesi Dağıttı

54 dakika önce

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi, Kıbrıs Şehitleri Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere spor malzemesi dağıttı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Öğrencilere Spor Malzemesi Dağıttı, System.String[]
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi, Kıbrıs Şehitleri Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere spor malzemesi dağıttı.

Ziyaret sırasında okulu gezip, eksiklikleri tespit eden vakıf yönetimi, öğrenci ve öğretmenlerle de sohbet etti. Okula 40 kişilik satranç sınıfı kurup, spor malzemesi desteğinde bulunan vakıf yönetimi, ayrıca basketbol potalarının da tamir edileceği sözünü verdi. Çocukların satranç oynamayı öğreneceğini kendilerinin de satranç turnuvası düzenleyeceklerini belirten Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar, "Özellikle dezavantajlı mahallelerde oturup, dezavantajlı okullarda eğitim gören çocukları yararlı aktivitelere yönlendiremezsek, onların edinebilecekleri kötü alışkanlıklardan şikayet etme hakkımız da olamaz. Gönlüne girilmeyen, el uzatılmayan, topluma kazandırılmayan her çocuk, bir terörist, bir katil veya bir hırsız olarak karşımıza çıkabilir. Çocukların gönlüne girmek, enerjilerini yararlı aktivitelere aktarmak ve toplum için güzel şeyler üretmelerini sağlamak adına bu tür organizasyonlarımız devam edecektir" dedi. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:42 Kaynak: İHA

Kıbrıs, Batman, Türkiye, Güncel
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