Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Aylar'dan Anneler Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, Anneler Günü'nde şehit annelerini yalnız bırakmadıklarını belirterek, "Bu vatan için en ağır bedeli şüphesiz evladı şehit olan anneler ödediler." değerlendirmesinde bulundu.

Aylar, Anneler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, şehit ve gazilerin anneleri ve eşleri başta olmak üzere annelik vasfını taşıyan tüm kadınların Anneler Günü'nü kutladı.

"Anne" ve "şehit" olmanın iki kutsal değer olduğunu belirten Aylar, "Her anne bizim için değerli ve özeldir ancak şehit anneleri, inancımız ve toplumumuz için müstesna şahıslardır. Bu özel günde her evlat annesinin yanına koşarken, şehit anneleri, evlatlarının mezarı başına koşuyorlardı. Bu yıl koronavirüs nedeniyle şehit analarımız şehitliklere gidemediler. Biz de vakıf olarak bu özel günde aziz şehitlerimizin annelerini yalnız bırakmayarak Anneler Günü'nü kutladık." ifadelerini kullandı.

Şehitlerin, vatan için kanları, canları, hayallerinden vazgeçtiklerini, bedel ödediklerini aktaran Aylar, şunları kaydetti:

"Bu vatan için en ağır bedeli şüphesiz evladı şehit olan anneler ödediler. Ödemeye de devam ediyorlar. Şehit annelerinin yürek yangını hiç bitmez. Bayramda, en mutlu günlerde, özellikle Anneler Günü'nde bu acı tazelenir. Evladının şehit olduğu haberini aldığı ilk ana yeniden döner. Biz şehitlerimizin şahitleri olarak Aziz Türk Milleti adına geldik. Bizler de onların bir evladı olarak ellerini öpüp, hayır dualarını almak istedik. Evlatlarının yerini tutmayacağımızı biliyoruz ama vakıf olarak, millet olarak, her zaman onların emrinde olduğumuzu söyledik."