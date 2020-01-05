Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı gazi çocuğunu sünnet ettirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı gazi çocuğunu sünnet ettirdi - Son Dakika

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı gazi çocuğunu sünnet ettirdi

6 saat önce

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi tarafından, 2006 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde askerliğini yaparken gazi olan Taha Etiz'in oğlu sünnet ettirildi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı gazi çocuğunu sünnet ettirdi, System.String[]

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi tarafından, 2006 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde askerliğini yaparken gazi olan Taha Etiz'in oğlu sünnet ettirildi.


Vakıf bürosunda yapılan sünnet merasimine eşiyle beraber katılan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsa Çakmak, gazi çocuğu Yiğit Efe'nin kirvesi oldu. Albay Çakmak, her şart ve durumda daima şehit yakınları ve gazilerin yanlarında olduklarını söyledi. Albay Çakmak, "Bu kardeşlik daimidir ve asla hiç kimse bu kardeşliği bozamayacaktır. Şehit yakınları ve gaziler ailem gibidir ve onlara kapım 24 saat açıktır. Müsterih olun, son terörist etkisiz hale getirilene kadar terörle mücadelemiz devam edecek ve şehitlerimizin kanları yerde kalmayacaktır" dedi.


Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar ise şehit yakınları ve gazilerin haklarını asla ödeyemeyeceklerini söyledi. Pekacar, "Vatan kahramanlarına sahip çıkmak ve böylesi özel günlerinde yanlarında olmak da esasında bir vatandaşlık görevidir. Davetimizi kırmayıp, Yiğit Efe'ye kirve olan İl Jandarma Komutanımız İsa Çakmak ve kıymetli eşine teşekkür ederiz" diye konuştu.


Gazi Taha Etiz de, çocuğunun sünnet töreninde kendilerini yalnız bırakmayan Albay Çakmak ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Pekacar'a teşekkür etti. - BATMAN

Türkiye, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 12:01 Kaynak: İHA
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