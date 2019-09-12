Son Dakika Haberleri: Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Aylar'dan Arınç'a tepki
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Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Aylar'dan Arınç'a tepki

17 dakika önce

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Aylar'dan Arınç'a tepkiMARDİN - Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, Bülent Arınç'ın İçişleri Bakanlığınca görevden alınan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk hakkında söylediği 'Terörle...

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Aylar'dan Arınç'a tepki

MARDİN - Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, Bülent Arınç'ın İçişleri Bakanlığınca görevden alınan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk hakkında söylediği 'Terörle alakası yoktur' sözlerine tepki gösterdi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Ay, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk'ü ziyaret etti. Efetürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı gazi Lokman Aylar da, misafirperverliklerinden dolayı Efetürk'e teşekkür etti. Bülent Arınç'ın geçtiğimiz gün Ahmet Türk hakkındaki "Terörle alakası yoktur" sözlerine tepki gösteren Aylar, "Biz burada bulunmaktan gurur duruyoruz. Müdürüme gazi aileleri ve çalışanları olarak teşekkür ediyoruz. Özellikle Diyarbakır'da terörün sadece bir bölge ve il meselesi değil, bir ülke meselesi olduğunu gördük. Bu eylemde Kürt annelerin dağa kaçırılan evlatlarını kurtarmak istemesi bölgenin Kürt sorunu değil, terör sorunu olduğunu gösteriyor. Ahmet Türk'e terörist değildir deme cüretini gösteriyorlar, ona şunları söylüyoruz; bir şehit annesi evine gitsinler bunu söylesinler ya da bölgeye gelsinler ve kalsınlar da Ahmet Türk gibiler terörist midir değil midir görsünler. Herkes haddini bilsin, bu konulara girmesin, kendi alanlarında görüş bildirsinler. Biz devletimizden, ülkemizden razıyız, müdürümüze ev sahipliği için teşekkür ederim" dedi.

Ziyarette Mardin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, Aylar'a Türk bayraklı tablo hediye ederek, bölgeye verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Aylar'dan Arınç'a tepki

Bülent Arınç, Ahmet Türk, Türkiye, Genel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:30 Kaynak: İHA
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