Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Merkez binası açılış töreni

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sadece son birkaç yılda Suriye'de, Irak'ta ve mazlumların olduğu daha birçok yerde başarı hikayeleri, destanlar yazıldığını belirterek, "Barış Pınarı Harekatı ile oyunların net şekilde bozulduğu bu süreci biz tırnaklarımızla kazıdık. Her badirede 7'den 70'e bir ve beraber olduk, seferber olduk." dedi.

Oktay, Altındağ Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Merkez binasının açılışında yaptığı konuşmada, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının üstün fedakarlıklarından dolayı her zaman baş tacı olduğunu vurguladı.

Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfının güçlenerek böyle bir hizmet binasına kavuşmuş olmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Oktay, şehit ve gazilerin kıymetini her fırsatta vurgulayan ve yanlarında olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını katılımcılara iletti.

Anadolu'nun her şartta "vatan sağ olsun" diyecek kadar onurlu ve sabırlı insanların yurdu olduğunu vurgulayan Oktay, tarih boyunca bu toprakların vatan için gözlerini kırpmadan cepheye koşan, şehadete yürüyen ve gazilik mertebesine erişenlerin üstün cesaretleri sayesinde kendilerine emanet edildiğini söyledi.

Maziden atiye uzanan mücadele zincirinin her bir halkasında payı olan şehitler ve gazilerin kalplerde müstesna bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de 'Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz' buyuruyor. Böylesine kutsal ve korkusuz kahramanları sonsuza kadar yad etmek, onların aziz hatıralarını yaşatmak hepimizin boynunun borcudur. Şehitlerimizi ve gazilerimize kalbimizin en özel köşesinde yer verirken bizlere emanet bıraktıkları bugün de aramızda bulunan siz değerli şehit ve gazi ailelerimizi asla ihmal edemeyiz, etmiyoruz. Vakarlı duruşunuz hepimiz için umut ve cesaret kaynağıdır. Sizler, vatan söz konusu olduğunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadınız. Bizler de aynı duyarlılıkla her zaman sizlerin yanında olduk olmaya da devam edeceğiz."

Oktay, ülkenin imkanları arttıkça, Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe şehit yakınları ve gazilere verilen hizmetlerin de arttığını ve çeşitlendiğini aktardı.

"Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayarak görevimizi yerine getiriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, özel olarak hizmet etmek için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünü oluşturduklarını anımsatan Oktay, şunları kaydetti:

"Şehit yakını, gazi ve gazi yakınları için geliştirdiğimiz istihdam politikalarıyla kamu kurumlarımızda toplam 42 bin 537 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımız istihdam edilmiştir. Geçtiğimiz eylül ayında 425 şehit yakınımız, gazi ve gazi yakınımızın daha kamuya alımını gerçekleştirdik. Ayrıca sizlere sunulan istihdam hakkı kapsamını genişleterek atamaları sürekli hale getirdik. Eskiden sadece memur ve hizmetli kadrolarına atama yapılmaktayken şehit ve gazi yakınlarımız artık öğretmen, hemşire, mühendis gibi unvanlı kadrolara da atanabilmektedir. Şehit yakınlarımızın bir olan istihdam hakkını ikiye çıkardık. 45 yaşını geçen hak sahipleri için de istihdam hakkı tanıdık. Bunların yanı sıra terör olaylarında hayatını kaybeden sivil vatandaşlarımızın yakınları ve terör mağdurları sosyal güvence altına alınmaktadır. Gazilerimize sağlanan bakım destekleri halihazırda köy korucuları ve sivil vatandaşlarımıza da uygulanmaktadır. Ayrıca yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını şehit yakını ve gazilerimize yönelik faaliyetlerinde en güçlü şekilde destekliyoruz. Şehit yakınları ve gazilerimizin göstermiş olduğu sabır ve dirayet karşısında ne yapsak azdır. Tüm bunların ötesinde sizlere karşı en temel vazifemizi, terörün kökünü kazıyarak ve şehitlerimizin kanını yerde bırakmayarak yerine getiriyoruz. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin kararlı tavrı ortadadır. Milli Mücadele'de, Kıbrıs'ta, terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da nasıl ki 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla hakkaniyeti savunduysak bugün de aynı inançla mücadele vermekteyiz. Şehirlerimizi, dağları ve ovalarımızı huzur ve güvenin tesis edildiği yerler haline getirdik, getirmeye devam edeceğiz."

Ecdada layık nesiller olmak için aziz vatanı canları pahasına koruduklarını belirten Oktay, şehitlerin emanetini çiğnetmediklerini, çiğnetmeyeceklerini dile getirdi.

"Vatanın her karış toprağını teröristlerden temizliyoruz"

Vatanın her karış toprağını ve sınırlarını teröristlerden temizlemeyi sürdürdüklerinin altını çizen Oktay, şunları söyledi:

"Askerimiz, polisimiz ve güvenlik güçlerimizle terör örgütlerine karşı içerde ve dışarıda çetin bir mücadele veriyoruz. Sadece son birkaç yılda Suriye'de, Irak'ta ve mazlumların olduğu daha birçok yerde başarı hikayeleri yazdık, destanlar yazdık. Barış Pınarı Harekatı ile oyunların net şekilde bozulduğu bu süreci biz tırnaklarımızla kazıdık. Her badirede 7'den 70'e bir ve beraber olduk, seferber olduk. Şehitlerimizin canlarıyla, gazilerimizin kahramanlıklarıyla şereflendirdiği ülkemiz, beraberliğimizi koruduğumuz sürece huzur ve güven içinde yükselmeye devam edecektir. Canı pahasına teröristlere geçit vermeyerek yüzlerce insanın canını kurtaran Fethi Sekin ve sonunda şehadet olduğunu bile bile FETÖ'cü hainleri durduran Ömer Halisdemir gibi tüm kahraman şehitlerimiz bizim evlatlarımızdır. Siz cesur yürekli gazilerimiz gibi iyileşir iyileşmez görev yerine dönmek ve tekrar silah arkadaşlarına katılmak isteyen, kendinden geçip önce vatan diyen tüm gazilerimiz de milletimizin cesaret kaynağıdır."

Oktay, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatına bağlı gaziler ve şehit yakınları yararına faaliyet gösteren birçok derneğin çatı kuruluşu olması dolayısıyla uzun zamandır böyle bir genel merkez binasını hak ettiğini vurguladı.

Eğitim, toplantı ve seminer yapma gibi fiziki imkanlar sunan yeni bina vesilesiyle gaziler ve şehit yakınlarına çok daha güzel hizmetler verileceğini vurgulayan Oktay, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, devlet ve hükümet olarak, milletimizle birlikte aziz şehitlerimizin hatıralarını sonsuza kadar yüreğimizde yaşatacağız ve asla unutturmayacağız." dedi

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı binası Oktay'ın konuşmasının ardından kurdele kesilerek açıldı. Törene, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ile çok sayıda şehit ailesi ve gazi katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve beraberindekiler daha sonra açılışı yapılan binayı gezdi. Oktay, şehit ve gazi çocukları tarafından kendisine verilen çiçeği, 93 yaşındaki Kore gazisi Zeynel Kavlak'a hediye etti.