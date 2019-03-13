Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Köy Okullarına Satranç Takımı Dağıttı
47 dakika önce
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi, Bianatlı Köyü İlkokulu öğrencilerine satranç takımı ve spor malzemeleri dağıttı.
Türkiye
Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman
Şubesi, Bianatlı Köyü İlkokulu öğrencilerine satranç takımı ve spor malzemeleri dağıttı.
Köy okullarında okuyan çocukların satranç ve spor malzemesi yardımında bulunan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi. Binatlı Köyü İlkokul'nda öğrencilerle buluştu. Burada öğrencilere satranç takımı ve spor malzemesi dağıtan şube üyeleri, öğrencilere başarılar diledi. Yüreklerine dokunmadıkları çocuğun kendilerinin olmadığını belirten Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar, çocukların yüreklerine dokunabilmek için okul ziyaretleri yaptıklarını söyledi. Pekacar, "Bugün Binatlı Köyü İlkokulu'na da satranç sınıfı kurup, okula satranç takımları, spor malzemeleri ve bayrak hediye ettik. Çocuklarımız satranç oynamayı öğrenecek, biz de satranç turnuvası düzenleyip, dereceye giren çocuklara hediyeler vereceğiz" dedi. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:45 Kaynak: İHA
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