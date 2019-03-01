Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Kudüs Konulu Konferans Verdi

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Veysel Karani İmam Hatip Ortaokulunda Kudüs konulu konferans verdi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Veysel Karani İmam Hatip Ortaokulunda Kudüs konulu konferans verdi.



Konferansa, Vakıf Başkanı Ömer Dündar Pekacar, Başkan Yardımcısı Taha Etiz ile Vakfın Yönetim Kurulu Üyesi ile Şehit Gazi Sen İl Başkanı İbrahim Baskın katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan konferans, Pekacar'ın konuşmasıyla devam etti. Kudüs'ün her Müslümanın namusu ve imtihanı olduğunu söyleyen Pekacar, İsrail zulmüyle inleyen mukaddes topraklara kimse gitmesin diye, İsrail'in her türlü zorbalığa ve hukuksuzluğa yaptığını dile getirdi. Pekacar, "Çünkü bizler Kudüs'e gittikçe, Filistin halkı güç kazanıyor, İsrail yönetimi zorda kalıyor. Bizi keyfi alıkoyarak ve zorbalıkla gözaltına alarak, hem bize, hem de bizden sonra gelmek isteyeceklere gözdağı vermek isteyen İsrail'in hesaba katmadığı bir şey vardı ki, bizim imanımız, samimiyetimiz ve cesaretimiz ne alıkonulabilir, ne de gözaltına alınabilir. İmkanınız olduğu anda lütfen Kudüs'e gidin ve İsrail'in terörizminin, zorbalığının ve hukuk tanımaz eşkiyalığının karşısında olduğunuzu gösterin. Kudüs'ün yeniden fethinde, Rabbim hepimize Mescid-i Aksa'da şükür namazı kılabilmeyi nasip eylesin" dedi.



Konferans, öğrencilerin okudukları ilahi ve şiirler ile sona erdi. - BATMAN

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