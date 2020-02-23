Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'ndan 'başkomutana mektuplar' kampanyası - Son Dakika

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi tarafından, merkez ve ilçelerde bulunan bütün okullarda, 'Batmanlı öğrencilerden başkomutana mektuplar' kampanyası başlatıldı.



Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar, kentteki bütün okullarda 'Batmanlı öğrencilerden başkomutana mektuplar' kampanyası başlattıklarını söyledi. Pekacar, "Devletimiz, sınırları içerisinde FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKP-C ve diğer terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele verirken, sınırları dışında bir yandan Suriye ve Libya'da devam eden iç savaşta olası işgal girişimleri ile yaşanacak insani soykırımları engellemeye çalışıyor. Bir yandan Akdeniz'de petrol arama gemileriyle küresel güçlere meydan okuyor, bir yandan da Filistin'de, Somali'de, Afganistan'da ve dünya mazlumlarının yaşadığı bütün coğrafyalarda yürüttüğü faaliyetler ile mazlumlara umut, zalimlere korku salmaya devam ediyor. Ülkemizin içerisinde bulunduğu bu zor zamanlarda, Cumhurbaşkanımızın ve başkomutanımızın kararlı ve dik duruşu, yüksek morali ve halkımızın kendisine vereceği destek, elde edeceğimiz başarılar ve sağlayacağımız kazanımlar ile doğru orantılı olacaktır. Bu nedenle, Cumhurbaşkanımız ve başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek ve moral amacıyla, ilimiz merkez ve ilçelerde bulunan bütün okullarda, 'Batmanlı öğrencilerden başkomutana mektuplar' kampanyası başlattık. Kampanya kapsamında yazılacak mektuplar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne götürülerek, Cumhurbaşkanımıza teslim edilecektir" dedi. - BATMAN