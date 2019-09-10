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Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'ndan eylem yapan ailelere ziyaret

16 dakika önce

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'ndan eylem yapan ailelere ziyaretDİYARBAKIR - Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV), Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'ndan eylem yapan ailelere ziyaret

DİYARBAKIR - Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV), Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelere destek olmak için Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı temsilcileri ve Türkiye'nin dört bir yanından şehit ve gazi yakınları, ailelerle bir araya geldi. TÜGŞAV Başkanı Lokman Aylar, Türk'ün ve Kürt'ün komşu değil kardeş ve etle tırnak gibi olduğunu belirterek, ayrılamayacaklarını söyledi. Aylar, "Mezarı olsa gider dua edersiniz, teselli olursunuz ama göremeyince, olmayınca, dağa çıkarılınca tabii ki göremiyorsunuz. Zenginlerin evlatları lüks otellerde, okullarda kolejlerde okuyor. Fakirin fukaranın, yani sizlerin çocuklarını dağlara kaçırıyorlar, dağlarda yaşamaya mahkum ediyorlar. Bu adalet değil. Hiçbir şekilde bunu kabul etmiyoruz. Biz doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle hep beraber kardeşiz. Aynı haklara sahibiz, biz yıllarca beraber yaşadık" dedi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'ndan eylem yapan ailelere ziyaret

Halkların Demokratik Partisi, Türkiye, Genel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:14 Kaynak: İHA
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