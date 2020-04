Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı şehitleri andı - Son Dakika

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar, 14-20 Nisan Şehitler Haftasında şehitleri andı.



Her yıl 14-20 Nisan arasında anılan Şehitler Haftası ile ilgili açıklama yapan Pekacar, vatanın her karışının şehitlerin kanıyla sulandığını söyledi. Pekacar, " Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Büyük Taarruz'dan 15 Temmuz'a, değişmeyen bir şey var söz konusu ezan, vatan ve bayrak olduğunda aziz milletimiz hiç bir zaman canını düşünmemiş, mukaddesat uğruna can vermeyi en sevgiliye kavuşma anı bilmiştir. 'Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı' dizelerinde istiklal şairimiz Mehmet Akif'in dediği gibi, vatanımızın her karış toprağı, şehitlerimizin mübarek kanlarıyla sulanmıştır. Yaşadığımız toprakları bize vatan kılmak için gözünü kırpmadan şehadete koşan şehitlerimize bu yüzden bir borcumuz var ve bu borcumuzu, gelecek nesillere daha büyük, daha güçlü, daha muktedir bir Türkiye bırakarak ödeyebiliriz. Bu ideale ulaşabilmek için var gücümüzle çalışarak, şehitlerimizin ruhlarını şad, haklarını helal kılabiliriz. Şehitlerimizin bizlere emanet olarak bıraktığı bu mukaddes ülküye sahip çıkabilmek duygusuyla, bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" dedi. - BATMAN