Gaziler Günü dolayısıyla Cebeci Şehitliği'nde mevlit okutuldu - Son Dakika
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Gaziler Günü dolayısıyla Cebeci Şehitliği'nde mevlit okutuldu

19.09.2022 14:52

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfınca, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Cebeci Şehitliğinde mevlit okutuldu.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfınca, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Cebeci Şehitliğinde mevlit okutuldu.

Genel Başkan Lokman Aylar ve beraberindekiler, Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret ederek, gaziler ve şehit ailelerinin yakınlarıyla kabirlerin başında dua etti, ardından mevlit okutuldu.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkan Aylar, burada yaptığı konuşmada, ülke için canından geçen şehitleri ve gazileri yad etti.

"Bugün 19 Eylül, bildiğiniz gibi Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya gazilik ve mareşallik unvanı verilmesinin yıl dönümünü kutluyoruz" diyen Aylar, şunları kaydetti:

"19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle 'her gazi ve her şehit yakını benim öz kardeşim mesafesindedir' diyen Sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Son yıllarda 21 kanun maddesinde yapılan düzenleme ve iyileştirmelerle gazilerimiz ve şehit yakınlarımızın özlük hakları genişletildi."

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Kaynak: AA

19 Eylül Gaziler Günü, Türkiye, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziler Günü dolayısıyla Cebeci Şehitliği'nde mevlit okutuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Gaziler Günü dolayısıyla Cebeci Şehitliği'nde mevlit okutuldu - Son Dakika
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