Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfından "Şehide Vefa, Gaziye Saygı Konvoyu" - Son Dakika

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfından "Şehide Vefa, Gaziye Saygı Konvoyu"

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 251 şehit için 251 araçlık Şehide Vefa, Gaziye Saygı Konvoyu düzenledi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 251 şehit için 251 araçlık Şehide Vefa, Gaziye Saygı Konvoyu düzenledi.

Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı

FETÖ'nün darbe girişiminin 4'üncü yılında Keçiören 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde bir araya gelen katılımcılar, gece yarısı okunan selaların ardından oluşturdukları araç konvoyuyla 15 Temmuz'un simgesi olan yerleri ziyaret etti.

İlk olarak Ankara Emniyet Müdürlüğü önüne gelen katılımcılar, daha sonra Genelkurmay Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitti.

Her ziyaret noktasında araçlarından inerek 15 Temmuz gecesi şehit olanlar için dua eden konvoydakiler ellerinde Türk bayraklarıyla tekbirler getirdi.

Son olarak Külliye önündeki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na giden katılımcılar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dağıldı.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 02:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfından 'Şehide Vefa, Gaziye Saygı Konvoyu' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:59 Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı 00:29 Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu 00:24 Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı 23:44 "Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı 23:43 Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 20:44 Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi 19:41 Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:22 Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
00:59
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
00:29
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
00:24
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
23:44
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
23:43
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
20:56
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
20:44
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
19:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 03:07:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfından "Şehide Vefa, Gaziye Saygı Konvoyu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]