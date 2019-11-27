Son Dakika Haberleri: Türkiye geçen yıl 12,4 milyar dolar otomobil ihracatı yaptı
Son Dakika Güncel Türkiye geçen yıl 12,4 milyar dolar otomobil ihracatı yaptı - Son Dakika

Türkiye geçen yıl 12,4 milyar dolar otomobil ihracatı yaptı

6 saat önce

Dünya genelindeki otomobil ihracatı 2018 yılında 775,2 milyar dolar olarak gerçekleşirken, Türkiye'de bu rakamın 12,4 milyar dolar olduğu kaydedildi.

Türkiye geçen yıl 12,4 milyar dolar otomobil ihracatı yaptı, System.String[]

Dünya genelindeki otomobil ihracatı 2018 yılında 775,2 milyar dolar olarak gerçekleşirken, Türkiye'de bu rakamın 12,4 milyar dolar olduğu kaydedildi. Türkiye'nin bu rakamla da ilk 15 de yer aldığı görüldü.

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, ihracat ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre ihracat ile alakalı geçen yıl basına yansıyan haber adedi 135 bin 636 olarak kayıtlara geçti. Otomobil ihracatı yansımalarına bakıldığında ise 4 bin 529 adet olduğu görüldü. Haber başlıkları incelendiğinde de otomotivde üretimin yüzde 85'inin ihraç edilmesinin gündemde uzun bir süre yer aldığı kaydedildi.

ALMANYA İLK SIRADA YER ALDI

Ajans Press'in, World's Top Exports verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2018 yılında dünya genelindeki toplam otomobil ihracatı 775,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Türkiye'de ise bu rakamın 12,4 milyar dolar olduğu kaydedilirken, listenin 14'üncü sırasına yerleştiği görüldü. Otomobil ihracatında ilk sıraya yerleşen ülke ise 154,7 milyar dolar ile Almanya oldu. Listenin ikinci sırasına da 99,1 milyar dolar ile Japonya yerleşirken, ABD 51,4 milyar dolar ile üçüncü sırada görüldü.

(İHA)

Türkiye, İhracat, Ajans, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:05 Kaynak: İHA
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