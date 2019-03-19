Türkiye, Geçen Yıl Dijital Reklamda 2,47 Milyar Liraya Ulaştı"

Interactive Advertising Bureau (IAB) Türkiye Başkanı Neslihan Olcay, Türkiye'nin geçen yıl dijital reklamda yüzde 14,2 büyüyerek 2,47 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

Interactive Advertising Bureau (IAB) Türkiye Başkanı Neslihan Olcay, Türkiye'nin geçen yıl dijital reklamda yüzde 14,2 büyüyerek 2,47 milyar liraya ulaştığını bildirdi.



Olcay, düzenlediği basın toplantısında, dijitalde reklamda 2017 yılında yüzde 26 payları olduğunu, geçen yılı ise reklam pastasından yüzde 28-29 pay alarak kapattıklarını söyledi.



2018 yılında Türkiye'nin, dijital reklamda yüzde 14,2 büyüyerek 2,47 milyar liraya ulaştığını belirten Olcay, şunları kaydetti:



"Reklam yatırımları dijitale kaymaya devam ediyor. Video, geçen yıl yüzde 31 büyüme kaydetti. 2017 yılında da güzel bir büyüme vardı. Bu son derece gurur verici. Bu anlamda Avrupa'da en hızlı büyüyen ülkelerden biriyiz. Oyun içi reklamlar da yüzde 31 büyüme kaydetti.



Büyüklük olarak bakıldığında display en büyük alan. Display reklam yatırımları, 2018'de yüzde 15 büyüyerek 1,41 milyar lira oldu. Display reklamlar kategorisinde en büyük payı 959 milyon lira ile gösterim ya da tıklama bazlı reklam yatırımları aldı. Video reklam yatırımları yüzde 31'lik büyümeyle 353 milyon lira olarak gerçekleşirken, native 101 milyon liraya ulaştı. Arama motoru reklam yatırımlarının büyüklüğü 923 milyon lira olurken, ilan sayfaları reklam yatırımları 113 milyon liraya çıktı. Geçtiğimiz dönemlerde küçülmenin yaşandığı e-posta, yaklaşık 5 milyon liralık yatırımla bir önceki döneme göre yüzde 3 küçüldü. Oyun içi reklamlar ise 17 milyon liralık büyüklüğe erişti. Mobil reklam yatırımları 1,4 milyar lira olurken, 411 milyon liralık büyüklüğe ulaşan sosyal medya reklamlarının yüzde 79'u mobil cihazlarda yer aldı. Programatik satın alma, 2018'de de artışını sürdürdü ve büyüklüğü 1,6 milyar liraya çıktı."



- "2018'de global reklam yatırımları 628,6 milyar dolara ulaştı"



Neslihan Olcay, e-Marketer 2018'de global reklam yatırımlarının 628,6 milyar dolara ulaşacağının ve yüzde 43,5'lik payla dijitalin reklam endüstrisinin çekici gücü olacağının öngörüldüğünü kaydetti.



Türkiye'nin dijitalde yine çift haneli büyümeyi başardığını belirten Olcay, şöyle devam etti:



"2018'de yüzde 31'lik büyüme ile öne çıkan videonun, Adil Kullanım Kotası'nın kalkmasıyla birlikte 2019'da da benzer bir çizgiyi takip edeceğini öngörüyoruz. Önümüzdeki yıl itibarıyla IAB Türkiye AdEx-TR'nin hesaplanmasında metodolojik bir değişikliğe gitmek ve sektöre daha ayrıntılı bilgi vermek de planlarımız arasında yer alıyor.



Yeni oluşturacağımız araştırma yürütme kurulu, AdEx-TR'nin yanı sıra Türkiye pazarına yönelik farklı araştırmaları yürütmekle yükümlü olacak ve hem sektöre hem de yabancı yatırımcıya karar verme süreçlerinde destek olacak yeni çalışmalar yapacak. 2019'da B2B, birkaç sene içinde de M2M pazarlamanın büyümeyi destekleyeceği öngörüsüyle yeni çalışma grupları da kuracağız. Ayrıca, dijitalin reklamın ötesine geçtiği günümüzde dolaysız marka ekonomisi de gündemimizde önemli bir yer tutacak ve elbette mevcut çalışmalarımızı da her dönemde olduğu gibi geliştirerek sürdüreceğiz."

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Oğlunun Saçından Kolye Yapmıştı, Şimdi Siparişlere Yetişemiyor

Yeni Zelanda Canisi Tokat'ta Türk Düşmanı Kazıklı Voyvoda'nın Kaldığı Zindanı Ziyaret Etmiş

Hayatını Kaybeden Usta Oyuncu Ümit Yesin'in Son Paylaşımındaki Ayşen Gruda Detayı Yürek Burktu

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na Meydan Okudu: İspatla Her Şeyi Bırakırım