Kayseri'de "Türkiye Geçilmez" konulu sergiye yoğun ilgi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK), "Türkiye Geçilmez" konulu sergisi Kurban Bayramı tatili boyunca vatandaşlar tarafından ziyaret edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Kalesi'ndeki sergi 9 günlük tatil boyunca vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kahraman ecdadımızdan ilhamını alan ve 15 Temmuz'da ziyarete açtığımız sanat sergisi, milletimizin yoğun teveccühü ile ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Sergimizde Anadolu'yu yurt edindiğimiz, bu topraklar uğruna nice canlar verdiğimiz, şanlı tarihimizin dönüm noktaları olan ve dünya tarihine de iz bırakan Malazgirt, Miryokefalon, Çanakkale, Sakarya, Dumlupınar ve 15 Temmuz gibi zaferlerimizi kronolojik olarak işleyen ve belirlenen tema çerçevesinde çalışılan sanat eserleri, kahramanlarımızı, kahramanlıklarımızı ve mukaddes değerlerimizi yansıtmaktadır. Göstermiş olduğunuz yoğun ilgiye sonsuz teşekkür ederiz."

Sergide 26 branşta icra edilen 47 eser yer alıyor.