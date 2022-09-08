Mardin ve Gaziantep kazaları istatistikleri bozdu - Son Dakika
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Mardin ve Gaziantep kazaları istatistikleri bozdu

08.09.2022 10:39
Mardin ve Gaziantep kazaları istatistikleri bozdu

Türkiye, geçtiğimiz Ağustos ayında Gaziantep ve Mardin'de yaşanan ve aralarında 2 genç gazetecinin de bulunduğu trafik kazalarıyla sarsıldı.

Türkiye, geçtiğimiz Ağustos ayında Gaziantep ve Mardin'de yaşanan ve aralarında 2 genç gazetecinin de bulunduğu trafik kazalarıyla sarsıldı. Resmi verilere göre ülke genelinde yılın Ocak-Ağustos ayı döneminde meydana gelen 313 bin 618 kazada 1 bin 469 kişi öldü, 188 bin 959 kişi yaralandı. İlk 7 ayda aylık ortalama can kaybı 168 kişi olurken, Ağustos ayında ölenlerin sayısı 289'a yükseldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, geçtiğimiz Ağustos ayına dair kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Bir ay boyunca ülke genelinde meydana gelen 44 bin 179 kazada 289 kişi öldü, 29 bin 840 kişi yaralandı. 2022'nin ilk 8 aylık bölümünde ise ülke genelinde onlarca ocağa ateş düştü. 313 bin 618 kazada bin 469 kişi öldü, 188 bin 959 kişi yaralandı. Kazalardan 7 bin 167'si 'Karşılıklı çarpışma', 13 bin 380'i 'Arkadan çarpma', 40 bin 426'sı 'Yandan çarpma', 21 bin 786'sı da 'Yayaya çarpma' şeklinde vuku buldu. Kazalardan 56 bin 863'ü 'tek araçlı' olarak gerçekleşirken ilk 8 ayda ülke genelinde 7 bin 13 zincirleme trafik kazası yaşandı. bu kazalardan yaralanan yüzlerce kişi hastanelik oldu.

Kuralları hiçe sayanlara af yok

Yılın ilk 8 aylık dönemindeki 127 bin 885'ine sürücü, 14 bin 71'ine yaya, 600'üne yol ve 2 bin 51'ine yolcu kusurları sebebiyet verdi. Kırmızı ışık ihlali yapan 3 bin 700 sürücü de kazalara davetiye çıkardı. 'Taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere' giren 3 bin 842 sürücü de onlarca ocağın sönmesine sebep oldu.

Gaziantep ve Mardin'den gelen acı haber ağlattı

Yılın 8 aylık dönemindeki kazalarda İstanbul'da, 87, Gaziantep'te 36, İzmir'de 56, Ankara'da 66, Mardin'de 28 kişi hayatını kaybetti. 20 Ağustos günü Gaziantep'te meydana gelen kazada İHA çalışanı iki gazetecinin de aralarında bulunduğu 16 kişi hayatını kaybederken aynı gün akşam saatlerinde Mardin'in Derik ilçesindeki kazada ise 20 kişi acı şekilde can verdi. Tüm ülkeyi yasa boğan kaza sonrası denetimlere de hız verildi. Yılın ilk 8 ayında kuralları çiğneyen sürücülere çeza yağdı. 3 bin 222 yayaya kuralları hiçe saydıkları için ceza yazılırken 15 bin 384 yolcuya da ceza kesildi. 2 milyon 510 bin 981 sürücüye çeşitli kural ihlalleri sebebiyle cezai işlem uygulanırken kent bilgi sistemi kameralarınca tespit edilen kural ihlalleri sebebiyle de 11 milyon 862 bin 164 araç plakasına ceza yazıldı. Alkol alıp direksiyon başına geçen 133 bin 64 sürücü denetimylerde tarfik polisine yakalandı. 831 bin 353 araç da çeşitli sebeplerden ötürü trafikten men edildi.

Bursa'da 46 can kaybı

Bursa'da Ağustos ayında 647 yaralamalı kaza meydana geldi. Bu kazalar sonucu kentte 9 kişi hayatını kaybederken yaralanan bin 46 kişi de hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Şehirde yılın 8 aylık döneminde ise 4 bin 697 yaralamalı kaza meydana geldi. 46 kişi kaza yerinde hayatını kaybederken 6 bin 690 kişi de yaralandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığını duyurdu. - BURSA

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'Ulusal Mardin Fotosafari' yarışması için ön başvurular başladı 'Ulusal Mardin Fotosafari' yarışması için ön başvurular başladı Gaziantep'te her kart 'Gaziantep kart' olacak Gaziantep'te her kart 'Gaziantep kart' olacak
Kaynak: İHA

Gaziantep, Türkiye, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin ve Gaziantep kazaları istatistikleri bozdu - Son Dakika

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