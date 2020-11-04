Türkiye 'Geleceğe Nefes Projesi' ile yeni bir rekora hazırlanıyor - Son Dakika

Türkiye 'Geleceğe Nefes Projesi' ile yeni bir rekora hazırlanıyor

04.11.2020 10:47

- Türkiye 'Geleceğe Nefes Projesi' ile yeni bir rekora hazırlanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 150 bin fidan dikilmişti, o alanda yüzde 90 başarı sağlandı 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için Geleceğe Nefes olacak fidanlar hazır Nallıhan'da yanan orman alanı 11 Kasım'da...

- Türkiye 'Geleceğe Nefes Projesi' ile yeni bir rekora hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 150 bin fidan dikilmişti, o alanda yüzde 90 başarı sağlandı

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için Geleceğe Nefes olacak fidanlar hazır

Nallıhan'da yanan orman alanı 11 Kasım'da ağaçlandırılmaya başlanıyor

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gelece Nefes Projesi kapsamında dikilen 150 bin fidanın yüzde 90'ı tuttu. Bu yıl uluslararası boyut kazanan proje için yeni bir rekor kırılmaya hazırlanılırken; tüm illerde eş zamanlı başlatılacak etkinliğin hazırlıklarında son aşamaya gelindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Geleceğe Nefes Projesi kapsamında Batıkent Çakırlar Mevkisi'nde startını verdiği fidan dikim alanında yüzde 90 başarı sağlandı. 150 bin fidanın toprakla buluşturulduğu alanda Ankara Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yıl boyunca çeşitli çalışmalar yürütüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşinin diktiği fidanların yer aldığı 650 dönüm arazide yaklaşık 30 bin vatandaş fidan dikimi gerçekleştirmiş, 11 Kasım ayrıca Erdoğan tarafından Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilmişti.

Türkiye'nin Guinness Rekorlar Kitabına adını iki rekorla yazdırdığı projeye her yaştan katılım sağlanmış, 11 milyon hedeflenen fidan sayısı 13 milyonu geçmişti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Geleceğe Nefes olacak projenin bu yıl uluslararası bir boyut kazandığını duyurdu. Gelece Nefes Projesi bu yıl yeni bir rekora hazırlanıyor. Etkinlik için Guinness yetkililerinin hazırlıklarına başladığı öğrenilirken, etkinliğin bu yılki sürprizi merak konusu oldu.

Fidanların yıl boyunca bakımları yapıldı, alanda yüzde 90 başarı sağlandı

Ankara Orman Bölge Müdürü Veysel Kodalak, geçtiğimiz yıl 150 bin fidanın toprakla buluşturulduğu alanda incelemelerde bulundu. Kodalak,"İçinde bulunduğumuz saha 2019 yılında Cumhurbaşkanımızın ve hanımefendinin iştirak ettiği, bakanımızın ve diğer bakanlarımızın iştirak ettiği 11 Kasım Geleceğe Nefes Projesi kapsamında i Türkiye'de eş zamanlı olarak 81 vilayette ve ilçede Cumhurbaşkanımızın burada verdiği startta başlayan bir etkinlik. Önünde bulunduğumuz fidanı Cumhurbaşkanımız diktiler. 30 binin üzerinde vatandaş, öğrenciler, STK'ların katılımıyla 150 bin adet fidan diktik. Bu yıl 2- 3 kez bakımlarını yaptık. Boylu fidanları arazözlerimizle birlikte havaların sıcak olduğu günlerde suladık, traktörlerle sürdük, otlarını temizledik. 150 bin fidan yüzde 90 oranında tutmuştur. Tutmayan fidanları da nitekim, o fidanları dikenler öğrencileri, hayatlarında ilk kez fidan diken vatandaşlar dikti. Bu projenin amacı zaten dikilen tüm fidanlar yüzde yüz başarılı olacak diye bir şey yok. Vatandaşların ilk kez ağaç dikmesini sağlamak ve orman sevgisini aşılamaktır. O dikilen fidanları kusurlu fidanları onardık. Sahamız oldukça başarılıdır" ifadelerin kullandı.

"Bu yılki sahamızda çok fazla fidan dikilecek"

Türkiye'nin 81 il 922 ilçesinde COVİD-19 Tedbirlerine uyularak bu yılki fidan dikimi için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü kaydeden Kodalak,"Tüm Türkiye'de çalışmalarımız devam ediyor. 11 Kasım günü aynı şekilde Cumhurbaşkanımızın teşrif edecekleri Ankara Yıldırım Beyazıt Yerleşkesinde etkinliğimizi orada gerçekleştireceğiz. Bu yılki sahamızda çok fazla fidan dikilecek. Fazla şey söylersem esrarı kaybolabilir. Fidanlarımız şuanda ülkemizin değişik yerlerinden her gün 10- 15 kamyon ve tırla naklediliyor. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yerleşkesine tüm ekibimizle çalışmalarımız devam ediyor. COVİD- 19 tedbirleri kapsamında personelimiz çok özenle çalışıyor. Projenin uluslararası boyut kazanmasıyla birlikte, 30'a yakın ülke eş zamanlı olarak katılım sağlayacak bildiğim kadarıyla. TİKA aracılığı ile fidanların gönderildiğini biliyorum. Türkiye 'de 28 tane OGM var. Bunlardan biri Ankara. Tüm bölge müdürlüklerimizin Orman yangınlarıyla mücadele noktasında ekipleri hazır" dedi.

"Nallıhan etkinliğimize yangının olduğu sahada start vereceğiz"

Nallıhan Yangını sonrası ağaçlandırma hazırlıklarının son sürat devam ettiğini kaydeden Kodalak, "50'ye yakın işçi postamız var. Hem yanan ağaçların sahadan üretilip çıkartılmasını yapıyorlar. Eş zamanlı olarak onların çıkardığı alanlarda fidan dikimine yönelik arazi hazırlığı diyoruz, toprak işlemesi yapılıyor. 11 Kasım'a yetiştirmeye çalışıyoruz arazimizi. 11 Kasım 2020 tarihinde orada bir etkinliğimiz olacak. Nallıhan etkinliğimize yangının olduğu sahada start vereceğiz. 2021 yılı Mart ayında Allah nasip ederse yangın görmüş sahayı tamamlamış olacağız. Tüm yangın gören yerlerde böyledir. Bir yıl geçmeden yanan alanlar ağaçlandırılır. Onun haricinde söylentiler doğru değildir. Bir milimetre bile orman arazisinin başka amaçla kullanılması söz konusu olamaz. Ormanlar anayasa ile güvence altındadır. Zaman aşımı ile mülk edilemez" şeklinde konuştu.

Türkiye 'Geleceğe Nefes Projesi' ile yeni bir rekora hazırlanıyor
Türkiye 'Geleceğe Nefes Projesi' ile yeni bir rekora hazırlanıyor
Türkiye 'Geleceğe Nefes Projesi' ile yeni bir rekora hazırlanıyor
Türkiye 'Geleceğe Nefes Projesi' ile yeni bir rekora hazırlanıyor
Türkiye 'Geleceğe Nefes Projesi' ile yeni bir rekora hazırlanıyor
Türkiye 'Geleceğe Nefes Projesi' ile yeni bir rekora hazırlanıyor
Türkiye 'Geleceğe Nefes Projesi' ile yeni bir rekora hazırlanıyor
Türkiye 'Geleceğe Nefes Projesi' ile yeni bir rekora hazırlanıyor
Türkiye 'Geleceğe Nefes Projesi' ile yeni bir rekora hazırlanıyor
Türkiye 'Geleceğe Nefes Projesi' ile yeni bir rekora hazırlanıyor

Geleceğe Nefes, Türkiye, Ankara, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye 'Geleceğe Nefes Projesi' ile yeni bir rekora hazırlanıyor - Son Dakika


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