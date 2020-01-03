Türkiye gelecek hafta yeni yağışlı havanın etkisine girecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türkiye gelecek hafta yeni yağışlı havanın etkisine girecek - Son Dakika Ekonomi

Türkiye gelecek hafta yeni yağışlı havanın etkisine girecek

6 saat önce

Türkiye'nin gelecek hafta Güney Ege üzerinde oluşacak derin alçak basınç merkeziyle yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Türkiye gelecek hafta yeni yağışlı havanın etkisine girecek, System.String[]

Türkiye'nin gelecek hafta Güney Ege üzerinde oluşacak derin alçak basınç merkeziyle yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 Ocak Pazar günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de başlayacak yağışların, gelecek hafta pazartesi ve salı günleri Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusu dışında ülke genelinde etkili olması bekleniyor.

Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışlık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Gelecek hafta pazartesi ve salı günü beklenen yağışların, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Akdeniz bölgesi ile İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu, Mersin ve Adana'da şiddetli olması bekleniyor.

Rüzgarın, pazartesi ve salı günü Marmara bölgesi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönünden şiddetli ve yer yer tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Beklenen şiddetli fırtına, kuvvetli ve aşırı yağışlar için hafta sonunda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanacak tahmin ve uyarılar takip edilerek dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Türkiye, Marmara, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İran-ABD gerilimine Türkiye'den ilk yorum: Derin endişe duyuyoruz
Türkiye'ye 'Supercharger'lar geliyor: Tesla 10 ayrı noktada hızlı şarj istasyonu kuracak AB'den Libya tezkeresi açıklaması: Endişe verici Özbekistan ile ilişkiler gelişiyor: Türkiye'de baharat markası kuruluyor

Son Dakika Haberleri
21:16 İstanbul'da ekmeğe yüzde 20 zam kapıda - Son Dakika Ekonomi
20:37 Özbekistan ile ilişkiler gelişiyor: Türkiye'de baharat markası kuruluyor - Son Dakika Ekonomi
20:34 Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı - Son Dakika Ekonomi
19:21 Cep telefonu kredisinde vade 3 aya iniyor - Son Dakika Ekonomi
18:48 Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 21:22:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye gelecek hafta yeni yağışlı havanın etkisine girecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]