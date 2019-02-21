Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Kuruldu
33 dakika önce
Cumhurbaşkanı kararıyla "Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu" kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı
kararıyla "Türkiye
Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu" kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
imzasıyla yayımlanan karara göre, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip ve bağımsız statüde Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu kuruldu. Söz
konusu karar, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu'nun ek 9'uncu maddesi gereğince verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:23 Kaynak: AA
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