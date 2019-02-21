Son Dakika Haberleri: Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Kuruldu

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Kuruldu

33 dakika önce

Cumhurbaşkanı kararıyla "Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu" kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Kuruldu, System.String[]
Cumhurbaşkanı kararıyla "Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu" kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip ve bağımsız statüde Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu kuruldu.

Söz konusu karar, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu'nun ek 9'uncu maddesi gereğince verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:23 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel
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