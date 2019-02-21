Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Kuruldu
11 dakika önce
ÖZEL hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip ve bağımsız statüde Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nun kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
ÖZEL hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip ve bağımsız statüde Türkiye
Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nun kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı
kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre; özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip ve bağımsız statüde Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nun kurulmasına karar verildi. Söz
konusu karar, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu'nun ek 9'uncu maddesi gereğince alındı. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:21 Kaynak: DHA
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