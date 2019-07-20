Son Dakika Haberleri: Türkiye gelir dağılımı eşitsizliğinde Avrupa ikincisi: Nüfusun yüzde 20'si kazancın yarısını alıyor
Son Dakika Dünya Haber

Türkiye gelir dağılımı eşitsizliğinde Avrupa ikincisi: Nüfusun yüzde 20'si kazancın yarısını alıyor

47 dakika önce

34 Avrupa ülkesi içinde gelir dağılımı eşitsizliği sıralamasında Türkiye ikinci sırada yer aldı. TÜİK'e göre Türkiye’de en zengin yüzde 20’lik nüfus, toplam gelirin neredeyse yarısını (yüzde 47,4) alıyor.

Türkiye gelir dağılımı eşitsizliğinde Avrupa ikincisi: Nüfusun yüzde 20'si kazancın yarısını alıyor, System.String[]
34 Avrupa ülkesi içinde gelir dağılımı eşitsizliği sıralamasında Türkiye ikinci sırada yer aldı. Türkiye'de en zengin yüzde 20'lik nüfus, toplam gelirin neredeyse yarısını (yüzde 47,4) alıyor.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) 2017 yılına ait Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türkiye gelir dağılımı eşitsizliğinde Sırbistan'ın ardından ikinci sırada bulunuyor. Gelir dağılımı, toplumdaki en yüksek gelire ve en düşük gelire sahip grupların toplam gelirden aldıkları paylar karşılaştırılarak hesaplanıyor. Toplumun en zengin yüzde 20'lik kesiminin geliri ile en yoksul yüzde 20'lik kesiminin gelirine oranı karşılaştırılarak P80/P20 hesaplanıyor. Farkın fazla olması gelir dağılımı eşitsizliğinin yüksek olması anlamına geliyor.
Euronews.com'da Görüntüle
Türkiye, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AB, Suriyeliler için Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getirmiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta aynı adımı atmaktan tereddüt etmeyiz Yurt dışı noter hizmetleri konsolosluklar aracılığıyla yapılabiliyor Kapıkule'deki tüm peronlar açıldı! Yine de 'gurbetçi akını'na yetişemiyorlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 17:40:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye gelir dağılımı eşitsizliğinde Avrupa ikincisi: Nüfusun yüzde 20'si kazancın yarısını alıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]