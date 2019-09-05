Son Dakika Haberleri: Türkiye gelir idaresi alanındaki tecrübesini Özbekistan'la paylaşıyor
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Türkiye gelir idaresi alanındaki tecrübesini Özbekistan'la paylaşıyor

3 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Özbekistan Devlet Vergi Komitesi uzmanlarına, vergi yönetimi, vergi kaçakçılığının önlenmesi, ticaretin kayıt altına alınması ve elektronik çözümler konularında eğitim verdi.

Türkiye gelir idaresi alanındaki tecrübesini Özbekistan'la paylaşıyor, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Özbekistan Devlet Vergi Komitesi uzmanlarına, vergi yönetimi, vergi kaçakçılığının önlenmesi, ticaretin kayıt altına alınması ve elektronik çözümler konularında eğitim verdi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Özbekistan'ın yapısal mali reformlarına katkı sunmak amacıyla TİKA, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı iş birliğiyle eğitim düzenledi.

Geçen yıl başlayan ve dördüncü etabı düzenlenen eğitim programının açılışında konuşan TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli, Özbekistan Maliye Bakanlığı ve Devlet Vergi Komitesi uzmanlarına yönelik kurgulanan eğitim programının, devlet başkanları düzeyinde gündeme gelen uzun soluklu bir program olduğunu söyledi.

Özbekistan Devlet Vergi Komitesi Özel Kalem Müdürü Kholbuta Ismatov da projenin başından itibaren ilk üç eğitimde elde edilen bilgilerle, gelir idaresi ve vergi yönetimi alanında yapılacak reformlara zemin hazırlayacak kanun değişikliklerini hayata geçirdiklerini ve bu değişikliklerin Türkiye'nin destekleriyle gerçekleştiğini vurguladı.

Gelecek dönemde Özbekistan Maliye Bakanlığı ve Devlet Vergi Komitesi personeline yönelik eğitimlerin devam etmesi planlanıyor.

Özbekistan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:58 Kaynak: AA
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