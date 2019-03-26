Son Dakika Haberleri: Türkiye Genç Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı, 2'de 2 Yaptı

Türkiye Genç Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı, 2'de 2 Yaptı

45 dakika önce

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen U18 Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda Türkiye Genç Erkekler Buz Hokeyi Milli Takımı, 3'üncü Klasman A Grubu ikinci gün mücadelesinde Yeni Zelanda ile karşı karşıya geldi.

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Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen U18 Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda Türkiye Genç Erkekler Buz Hokeyi Milli Takımı, 3'üncü Klasman A Grubu ikinci gün mücadelesinde Yeni Zelanda ile karşı karşıya geldi. 

Milliler, Yeni Zelanda'yı Timur Türüt'ün 3 golü ile 3-2 yendi. Bu sonuçla milli takım, grupta oynadığı ilk iki maçtan galip ayrıldı. Oldukça çekişmeli geçen müsabakada galip tarafı belirleyen gol bitime son 15 saniye kala Timur Türüt'ten geldi ve milliler karşılaşmayı 3-2 kazanan taraf oldu.

Maçta Yeni Zelanda'da meydana gelen terör saldırısını kınamak için iki takım sahaya 'Hello Brother' pankartı ile çıktı. Genç milliler şampiyonadaki üçüncü maçında 28 Mart Perşembe günü TSİ 17.30'da İzlanda ile karşılaşacak.

Öte yandan karşılaşmanın en değerli oyuncusu ise attığı üç golle millilere galibiyeti getiren Timur Türüt seçildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:34 Kaynak: DHA

Genç, Türkiye, Spor
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