Son Dakika Haberleri: Türkiye Genç Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı, Meksika'yı 4-0 Mağlup Etti

Türkiye Genç Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı, Meksika'yı 4-0 Mağlup Etti

1 saat önce

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen U18 Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası bugün başladı.

Türkiye Genç Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı, Meksika'yı 4-0 Mağlup Etti, System.String[]
Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen U18 Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası bugün başladı. Türkiye Genç Erkekler Buz Hokeyi Milli Takımı, 3'üncü Klasman A Grubu ilk gün mücadelesinde Meksika ile karşı karşıya geldi. Milliler, Meksika'yı İsmet Gökçen (3) ve Timur Türüt'ün golleriyle 4-0 mağlup etti.

Genç Erkekler Buz Hokeyi Milli Takımı, U18 Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası ikinci gününde yarın TSİ 17.30'da Yeni Zelanda ile mücadele edecek. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:43 Kaynak: DHA

Genç, Spor
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