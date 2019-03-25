Türkiye Genç Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı, Meksika'yı 4-0 Mağlup Etti
1 saat önce
Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen U18 Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası bugün başladı.
Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından Bulgaristan
'ın başkenti Sofya
'da düzenlenen U18 Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası
bugün başladı. Türkiye Genç
Erkekler Buz Hokeyi Milli Takımı, 3'üncü Klasman A Grubu ilk gün mücadelesinde Meksika
ile karşı karşıya geldi. Milliler, Meksika'yı İsmet Gökçen
(3) ve Timur Türüt'ün golleriyle 4-0 mağlup etti.
Genç Erkekler Buz Hokeyi Milli Takımı, U18 Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası ikinci gününde yarın TSİ 17.30'da Yeni Zelanda
ile mücadele edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:43 Kaynak: DHA
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