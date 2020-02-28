'Türkiye Gençler- B Güreş Grup Müsabakaları' Simav'da yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Spor 'Türkiye Gençler- B Güreş Grup Müsabakaları' Simav'da yapılacak - Son Dakika Spor

'Türkiye Gençler- B Güreş Grup Müsabakaları' Simav'da yapılacak

6 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 12 – 15 Mart 2020 tarihlerinde yapılacak olan 'Okul Sporları Gençler – B Güreş Türkiye Grup Müsabakaları' hazırlıklarının hızla devam ettiği belirtildi.

'Türkiye Gençler- B Güreş Grup Müsabakaları' Simav'da yapılacak, System.String[]

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 12 – 15 Mart 2020 tarihlerinde yapılacak olan 'Okul Sporları Gençler – B Güreş Türkiye Grup Müsabakaları' hazırlıklarının hızla devam ettiği belirtildi.


Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, " İlçemizin 12 -15 Mart'ta ev sahipliğini yapmaya hazırlandığı 'Okul Sporları Gençler – B Güreş Türkiye Grup Müsabakaları' için spor salonumuzda, güreş minderlerinin zemine serim çalışmaları devam ediyor. Barınma ve iletişim bilgilendirme adres listeleri hazırlanarak İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne gönderildi. Görevli antrenörlerimiz, müsabakalara katılacak illerin ekipleriyle iletişim içindedir. 12 Mart'ta yapılması planlanan teknik toplantı, Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek" dedi. - KÜTAHYA

Türkiye, Simav, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:18 Kaynak: İHA
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