Son Dakika Haberleri: Türkiye Gençler Greko-Romen Güreş Şampiyonası Sona Erdi

Türkiye Gençler Greko-Romen Güreş Şampiyonası Sona Erdi

18 dakika önce

Türkiye Güreş Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan ve bu yıl Sakarya'da düzenlenen Türkiye Gençler Greko-Romen Güreş Şanpiyonası sona erdi.

Türkiye Gençler Greko-Romen Güreş Şampiyonası Sona Erdi, System.String[]
Türkiye Güreş Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan ve bu yıl Sakarya'da düzenlenen Türkiye Gençler Greko-Romen Güreş Şanpiyonası sona erdi.

Dün yapılan finallerde 60 Kiloda Ömer Biçici, 67 Kiloda Abdülsamet Başar, 77 Kiloda Abdurrahman Kalkan,  87 Kiloda Bedirhan Tan 130 Kiloda Muhammed Hamza Bakır finalde rakiplerini mağlup ederek Türkiye Şampiyonu oldu.

Turnuvada bugün ise 55, 63, 72, 82 ve 97 kiloda final karşılaşmaları gerçekleştirildi. 55 Kiloda Adem B. Uzun, 63 Kiloda Kadir Kamal, 72 Kiloda İsmail Gün, 82 Kiloda Doğan Kaya, 97 Kiloda Beytullah Kayışdağ Türkiye şampiyonu oldular. 

- Sakarya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:07 Kaynak: DHA

Spor
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