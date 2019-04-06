Son Dakika Haberleri: Türkiye Gençler Grekoromen Güreş Şampiyonası

Türkiye Gençler Grekoromen Güreş Şampiyonası

1 saat önce

Türkiye Gençler Grekoromen Güreş Şampiyonası Sakarya'da sürüyor.

Türkiye Gençler Grekoromen Güreş Şampiyonası, System.String[]
Türkiye Gençler Grekoromen Güreş Şampiyonası Sakarya'da sürüyor.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde 60, 67, 77, 87 ve 130 kilolarda repesaj, üçüncülük ve final, 55, 63, 72, 82 ve 97 kilolarda ise eleme ve yarı final müsabakaları yapılacak.

Türkiye genelinden yaklaşık 500 sporcunun katıldığı şampiyonayı aileler de yakından takip ediyor.

Şampiyona, yarın 55, 63, 72, 82 ve 97 kilolarda yapılacak üçüncülük ve final karşılaşmalarıyla sona erecek.

Dereceye girecek sporculara madalyaların verileceği şampiyonada ayrıca "en centilmen antrenör" ve "en teknik güreşçi"ye de ödülleri takdim edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:38 Kaynak: AA

Sakarya, Türkiye, Spor
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