Türkiye Gençler Takım ve Ferdi Masa Tenisi Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Gençler Takım ve Ferdi Masa Tenisi Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

Türkiye Gençler Takım ve Ferdi Masa Tenisi Şampiyonası sona erdi

6 saat önce

Didim'de gerçekleştirilen Türkiye Gençler Takım ve Ferdi Masa Tenisi Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Gençler Takım ve Ferdi Masa Tenisi Şampiyonası sona erdi, System.String[]

Didim'de gerçekleştirilen Türkiye Gençler Takım ve Ferdi Masa Tenisi Şampiyonası sona erdi.


30 Ocak- 2 Şubat tarihleri arasında Didim'de gerçekleştirilen kapsamında Türkiye Gençler Takım ve Ferdi Masa Tenisi Şampiyonası sona erdi. Ülkemizin çeşitli İllerinden 47 takım şampiyonaya katılırken, 170'i erkek 111'i kız olmak üzere 281 sporcu madalya ve kupa almak için mücadele etti.


Şampiyonanın son gününde müsabakaların ardından kupa töreni düzenlendi. Törene Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkan Vekili Yusuf Deveci, Aydın İl Gençlik ve spor müdürlüğü yetkilileri ile Federasyon temsilcileri katıldı. Kupa töreninde ferdi ve çiftlerde ilk 4'e giren sporculara madalya ve kupaları ilçe protokolünce verildi. - AYDIN

Türkiye, Didim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 06:56 Kaynak: İHA
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