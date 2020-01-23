Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası sona erdi

6 saat önce

Taha Akgül Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyon, 6. ve son gün müsabakalarıyla tamamlandı.

Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası sona erdi, System.String[]

Taha Akgül Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyon, 6. ve son gün müsabakalarıyla tamamlandı.


Turnuvada, erkekler 73 kiloda Görkem Koca, 78 kiloda Ayhan Mert Baş, kadınlar 55 kiloda Merve Gül Özlü ve 68 kiloda Sıla Nur Gençer altın madalyanın sahibi oldu.


Şampiyon sporcular, 18-20 Şubat'ta İsveç'te yapılacak Başkanlık Kupası'na katılacak. İlk 8'de yer alan sporcular ise 3-7 Şubat tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek 7. Uluslararası Türkiye Açık Turnuvası'nda mücadele edecek.


Taha Akgül, Mert Baş, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:26 
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