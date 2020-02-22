Son Dakika › Spor › Türkiye Gençler ve Yıldızlar Kros Şampiyonası Osmaniye'de yapıldı - Son Dakika Spor
Türkiye Gençler ve Yıldızlar Kros Şampiyonası Osmaniye'de yapıldı
6 saat önce
Türkiye Gençler ve Yıldızlar Kros Şampiyonası Osmaniye'de yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:22 Kaynak: AA
Türkiye Gençler ve Yıldızlar Kros Şampiyonası Osmaniye'de yapıldı.
Cevdetiye Sporcu Eğitim Merkezi parkurunda düzenlenen organizasyonda, 528 atlet 2 bin, 3 bin ve 5 bin metre parkurda Türkiye şampiyonu olabilmek için yarıştı.
Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun'un startıyla başlayan yarışmalar sonucunda ferdi ve takım halinde derece elde edenlere kupa ve madalya verildi.
Son Dakika Kilogram değeri 2 milyon dolar olan "lazer çipi" ihracat yolunda Yüz nakilli Recep Sert ile eşi Esma Sert, 6 yıllık evliliklerini noktalıyor Yüz nakilli Recep Sert ile eşi Esma Sert'ten ayrılık kararı Ispanak fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürdü