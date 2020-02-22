Türkiye Gençler ve Yıldızlar Kros Şampiyonası Osmaniye'de yapıldı.

Cevdetiye Sporcu Eğitim Merkezi parkurunda düzenlenen organizasyonda, 528 atlet 2 bin, 3 bin ve 5 bin metre parkurda Türkiye şampiyonu olabilmek için yarıştı.

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun'un startıyla başlayan yarışmalar sonucunda ferdi ve takım halinde derece elde edenlere kupa ve madalya verildi.