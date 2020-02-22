Türkiye Gençler ve Yıldızlar Kros Şampiyonası Osmaniye'de yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Gençler ve Yıldızlar Kros Şampiyonası Osmaniye'de yapıldı - Son Dakika Spor

Türkiye Gençler ve Yıldızlar Kros Şampiyonası Osmaniye'de yapıldı

6 saat önce

Türkiye Gençler ve Yıldızlar Kros Şampiyonası Osmaniye'de yapıldı.

Türkiye Gençler ve Yıldızlar Kros Şampiyonası Osmaniye'de yapıldı, System.String[]

Türkiye Gençler ve Yıldızlar Kros Şampiyonası Osmaniye'de yapıldı.

Cevdetiye Sporcu Eğitim Merkezi parkurunda düzenlenen organizasyonda, 528 atlet 2 bin, 3 bin ve 5 bin metre parkurda Türkiye şampiyonu olabilmek için yarıştı.

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun'un startıyla başlayan yarışmalar sonucunda ferdi ve takım halinde derece elde edenlere kupa ve madalya verildi.

Osmaniye, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kilogram değeri 2 milyon dolar olan "lazer çipi" ihracat yolunda
Yüz nakilli Recep Sert ile eşi Esma Sert, 6 yıllık evliliklerini noktalıyor Yüz nakilli Recep Sert ile eşi Esma Sert'ten ayrılık kararı Ispanak fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürdü

Son Dakika Haberleri
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar
17:26 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
17:06 Murat Boz'dan sürpriz hamle
15:49 Eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın adını duyan Defne Samyeli, panikleyince kameramanın ayağını ezdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 20:53:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Gençler ve Yıldızlar Kros Şampiyonası Osmaniye'de yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]