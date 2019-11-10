Son Dakika Haberleri: Türkiye Gençlik Birliğinden "Selam dur Türkiye" etkinliği
Son Dakika Güncel Türkiye Gençlik Birliğinden 'Selam dur Türkiye' etkinliği

Türkiye Gençlik Birliğinden "Selam dur Türkiye" etkinliği

6 saat önce

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında "Selam dur Türkiye" sloganı ile 95 üniversite topluluğunun katılımıyla yürüyüş düzenledi.

Türkiye Gençlik Birliğinden

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında "Selam dur Türkiye" sloganı ile 95 üniversite topluluğunun katılımıyla yürüyüş düzenledi.

Türkiye'nin çeşitli illerindeki 95 üniversitenin öğrenci topluluklarının katılımı ile gerçekleştirilen yürüyüş Güvenpark'tan başladı.

Yürüyüş boyunca ellerinde selam veren asker maketleri taşıyan grup, "Selam dur Türkiye" sloganı ile Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlere desteğini iletti.

Gençlik Caddesi güzergahından yürüyüşünü sürdüren grup üyeleri, Anıtkabir ziyareti sonrası otobüslerle geldikleri kentlere geri döndü.

Türkiye Gençlik Birliği, Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 03:48 Kaynak: AA
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