Türkiye Gençlik Birliği (TGB), 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında "Selam dur Türkiye" sloganı ile 95 üniversite topluluğunun katılımıyla yürüyüş düzenledi.
Türkiye'nin çeşitli illerindeki 95 üniversitenin öğrenci topluluklarının katılımı ile gerçekleştirilen yürüyüş Güvenpark'tan başladı.
Yürüyüş boyunca ellerinde selam veren asker maketleri taşıyan grup, "Selam dur Türkiye" sloganı ile Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlere desteğini iletti.
Gençlik Caddesi güzergahından yürüyüşünü sürdüren grup üyeleri, Anıtkabir ziyareti sonrası otobüslerle geldikleri kentlere geri döndü.