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Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası Berlin'de konser verdi

45 dakika önce

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), Almanya'nın başkenti Berlin'de konser verdi.

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası Berlin'de konser verdi, System.String[]
Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), Almanya'nın başkenti Berlin'de konser verdi.
Kentin en büyük salonlarından Konzerthaus'ta "Young Euro Classic" etkinliği kapsamında düzenlenen konserde orkestra, Weber'in "Der Freischütz Uvertürü", Rahmaninov'un "2'nci Piyano Konçertosu", Türk besteci Füsun Köksal'ın "Silent Echoes II" eseri ile Beethoven'in 8'inci Senfonisi'ni seslendirdi.
Şef Cem Mansur yönetimindeki orkestranın performansı büyük beğeni topladı.
Konserin ardından dinleyiciler orkestrayı ayakta alkışladı.
Berlin'deki konserde orkestraya Türk piyanist Gökhan Aybulus eşlik etti.
Sanatçının sergilediği performans dinleyenlerden yoğun alkış aldı.
Konser esnasında Konzerthaus'ın önüne Türk bayrağı asılması dikkati çekti.
Young Euro Classic konserleri, Berlin'de 6 Ağustos'a kadar diğer bazı ülkelerin gençlik filarmoni orkestralarının katılımıyla sürecek.
Türkiye, Berlin, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:54 Kaynak: AA
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