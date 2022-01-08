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Türkiye Gençlik STK'ları Platformu 3. Olağan Genel Kurulu - Son Dakika

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu 3. Olağan Genel Kurulu

08.01.2022 18:46
Türkiye Gençlik STK'ları Platformu 3. Olağan Genel Kurulu

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, gençlik çalışmalarının gençler eliyle yapılması gerektiğini belirterek, "Gençlik çalışmalarını gençlere emanet etmeliyiz.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, gençlik çalışmalarının gençler eliyle yapılması gerektiğini belirterek, "Gençlik çalışmalarını gençlere emanet etmeliyiz." dedi.

TGSP 3. Olağan Genel Kurulu, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Genel kurul, musiki dinletisinin ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim tilavet edildi. Platformun tanıtım filminin ardından, TGSP Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kürşat Karaca tarafından faaliyet raporu sunuldu.

Bilal Erdoğan yaptığı konuşmada, geçen dönem platformda hizmet verdiklerini, bundan sonra emaneti yeni bir ekibe devrettiklerini söyledi.

Erdoğan, "İnşallah bu gençliğin enerjisi, sivil toplum kuruluşlarının enerjisi TGSP'te de devamlı kendini yenileyerek, tazeleyerek süregelir ve hayırlı işlere imza atılmaya devam edilir. Gençlik çalışmalarını gençler eliyle yapmalıyız. Gençlik çalışmalarını gençlere emanet etmeliyiz." diye konuştu.

Türkiye'nin öncü bir ülke rolüne sağlam adımlarla yürüdüğüne inandığını belirten Erdoğan, emeği geçenlere teşekkür etti.

"Mesele vatansa gerisi bizi ilgilendirmiyordu"

TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi de TGSP'nin kuruluşundan bugüne kadar yaşanan sürece ilişkin bilgi vererek, çalışma alanlarını anlattı.

Terzi, "TGSP hiçbir zaman siyasi bir atraksiyon içerisinde olmadı ama her zaman devletin yanında oldu. Devleti, vatanı ilgilendiren konularda inisiyatif aldık. Bu noktada hiçbir zaman 'Ya bu siyasidir, bu böyle anlaşılır.' kaygısı duymadık. Mesele vatansa gerisi bizi ilgilendirmiyordu ve bu hususta elimizden geldiğince çalıştık." dedi.

TGSP'ye katılma noktasındaki şartlara ilişkin de bilgi veren Terzi, "İlk bizim kendi işimize inanmamız lazım. Bir kurum 12 ay boyunca aidatını ödemiyorsa orada bir ciddiyetsizlik var demektir. Biz madem bir eğitim kurumuyuz bunu çok da uzatmanın bir anlamı yok. Burada yol yürümek, kendini geliştirmek isteyen, 'Benim daha nitelikli STK olmam lazım.' diyenlerle yol yürüyelim dedik. Bugüne kadar da bu hale geldik. Rabb'im utandırmasın." ifadelerini kullandı.

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Sivil Toplum Kuruluşları, Bilal Erdoğan, Türkiye, gençlik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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