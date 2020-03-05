"Türkiye Gençlik STK'ları Platformu Anadolu Buluşmaları" Konya'da gerçekleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Türkiye Gençlik STK'ları Platformu Anadolu Buluşmaları' Konya'da gerçekleştirildi - Son Dakika

"Türkiye Gençlik STK'ları Platformu Anadolu Buluşmaları" Konya'da gerçekleştirildi

7 saat önce

Türkiye Gençlik STK'ları Platformunun (TGSP) düzenlediği Anadolu Buluşmaları'nın 3'üncüsü Konya'da, 240 STK yöneticisi ile gerçekleştirildi.

Türkiye Gençlik STK'ları Platformunun (TGSP) düzenlediği Anadolu Buluşmaları'nın 3'üncüsü Konya'da, 240 STK yöneticisi ile gerçekleştirildi.

TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, istişare toplantılarını her ilde hayata geçirmek istediklerini söyledi.

TGSP'nin Anadolu'daki kıymetli irfanı bilerek yola çıktığını belirten Terzi, "Anadolu'nun tecrübelerini, fikirlerini, çalışmalarını öğrenmek, bu kıymetli değerleri İstanbul'daki imkanlar ile buluşturmak için yolumuza devam ediyoruz. Birbirimizi motive eden, geliştiren projeleri gerçekleştirerek büyüyelim." dedi.

TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da STK'lerin güçlü olması gerektiğine işaret ederek kurumların değerlerini korumak için çalışmalarını duyurmasının önemini vurguladı.

Çalışmaları, gençlerle beraber şekillendirmek zorunda olduklarını belirten Erdoğan, "Spor, teknoloji, girişimcilik, kültür, sanat ve sayamadığım daha birçok alana ilgisi, yeteneği olan her gence bu alanlarda yer açmalı, birlikte çalışmalı, gençlerimizin yanında olmalıyız." diye konuştu.

Program, STK yöneticilerinin soru, değerlendirme ve katkılarıyla sona erdi.

Toplantıya, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da katıldı.

Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:28 Kaynak: AA
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