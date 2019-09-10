Son Dakika Haberleri: Türkiye Gençlik STK'ları Platformu Ege Toplantısına doğru
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Türkiye Gençlik STK'ları Platformu Ege Toplantısına doğru

1 saat önce

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) Başkanı Ömer Faruk Terzi, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti.

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu Ege Toplantısına doğru, System.String[]

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) Başkanı Ömer Faruk Terzi, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti.

Beraberindeki heyetle Zolan'ı makamında ziyaret eden Terzi, Ege Bölgesindeki 10 ilden katılımcılarla 25 Eylül'de Denizli'de Türkiye Gençlik STK'ları Platformu toplantısı yapacaklarını söyledi.

Denizli, İzmir, Manisa, Aydın, Afyonkarahisar, Uşak, Muğla, Kütahya, Isparta ve Burdur'dan gençlerle ilgili sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra gençlik birimlerinden yetkililerin katılımıyla düzenlenecek toplantıda gençlik politikaları üzerine karşılıklı istişarede bulunacaklarını ifade eden Terzi, toplantıya TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan'ın da katılacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan da ziyarette, belediyenin çalışmaları ve Genç Denizli hakkında heyettekilere bilgi verdi, kurum olarak platformun çalışmalarına katkı sunacaklarını belirtti.

Toplantıya desteklerinden dolayı Zolan'a teşekkür eden Terzi, daha sonra Denizli Gönüllü Teşekküller Platformu (DGTP) Başkanı Erdal Otçu ile görüş alışverişinde bulundu.

Denizli, Türkiye, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:42 Kaynak: AA
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