Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'ndan Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında toplum sağlığını riske atmamak adına gerekli her türlü önlemi aldıklarını ifade etti.

TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi yaptığı yazılı açıklamada, önceliklerinin toplum sağlığı olduğunu belirterek, salgın dönemi boyunca çalışanlarının ve toplumun sağlığı için gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Dünyanın zor zamanlardan geçtiğini ifade eden Terzi, şunları kaydetti:

"Kovid-19 ile mücadelede devletimizin aldığı tüm tedbirlere harfiyen uymaktayız. Bu nedenle TGSP olarak mümkün olduğunca kendimizi izole etmekteyiz. Toplantı ve üye buluşmalarımızı dijital ortamlar üzerinden gerçekleştirerek zorunlu olmadıkça bir araya gelmemekteyiz. Yurt dışından gelen çalışanlarımız için 14 gün idari izin vermekte ve salgın dönemi süresince herhangi bir sebepten işçi çıkarımı yapmamaktayız."

Terzi, bu süreçte herkesin risk altında olduğunu anlatarak, TGSP olarak toplum sağlığını riske atmamak adına gerekli her türlü önlemi aldıklarını vurguladı.