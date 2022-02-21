Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nun "4. Gençlik Liderliği Eğitim Programı" Antalya'da başladı - Son Dakika

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, genç liderler eğitimi programını çok önemsediklerini belirterek, "Emin olun ki önemlisiniz, bir kişinin peşindeyiz, yani bir tane Selahattin'in, bir tane Fatih'in, bir tane Tayyip Erdoğan'ın peşindeyiz" dedi.

Türkiye Gençlik STK'ları Platformunca (TGSP) Gençlik ve Spor Bakanlığı paydaşlığında düzenlenen "4. Gençlik Liderliği Eğitimi Programı", Adalet Teşkilatı Güçlendirme Vakfı (ATGV) Eğitim Merkezi'nde başladı.

Eğitim programına, farklı illerdeki STK'lardan seçilen 21-27 yaş arasındaki 300 genç katıldı.

Programa Zoom üzerinden bağlanan Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ziyaretlerine eşlik ettiği için programa katılamadığını söyledi.

"Burada bulunmanızın sebebi liderlik kumaşına sahip olmanız"

Senegal'e doğru hareket ettiklerini, bundan önce Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne ziyaretler yapıldığını belirten Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Aranızda bulunamadığım için hakkınızı helal edin. Genç lider eğitimi programını ne kadar önemsediğimi her zaman söylemişimdir. 3 dönemde 800'ün üzerinde arkadaşımız burada eğitim aldı ve gerçekten ara vermeden yeni grupları eğitimlerden geçiriyoruz. Biz, her birinizin bundan sonra da bulunduğunuz STK'larda birçok gençle temas etmenizi ve onlara vereceklerinizi önemsiyoruz. Dolayısıyla buradaki arkadaşların seçiminde özellikle bu içten niyete sahip olup olmadığınıza özen göstermeye çalışıyoruz. Burada bulunmanızın sebebi liderlik kumaşına sahip olmanız, bir yandan dertli insanlar olmanız ama öbür taraftan da derdini gayretiyle taçlandıran gençlik liderleri olduğunuz için 'sizlere bir nebze dahi olsa nasıl değer katarız ki çalışmalarınızda daha çok verime ulaşırsınız' diye gayret gösteriyoruz."

Yeni TGSP yönetimini tebrik eden Erdoğan, genç liderlik eğitim programının güçlenerek süreceğini ümit ettiğini vurguladı.

Her yıl binlerce gencin bu eğitimi aldığını ve bu gençlerin de hayatlarını geri kalanında yüzlerce çocuğa, gence temas ederek onların geleceğine dokunacağını düşündüğünü kaydeden Erdoğan, programın çarpanının çok yüksek olduğunu ifade etti.

Programın çok etkili, hedefe yönelik isabetli bir program olduğunu anlatan ve emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, "Emin olun ki önemlisiniz, bir kişinin peşindeyiz, yani bir tane Selahattin'in, bir tane Fatih'in, bir tane Tayyip Erdoğan'ın peşindeyiz. Hangisinin o potansiyele sahip olduğunu her zaman bilemeyebiliriz ama geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza daha çok ve daha kaliteli şekilde ulaşmak zorundayız." diye konuştu.

TGSP Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu da dünyada iki dolar olarak belirtilen uluslararası yoksulluk sınırının altında yaşamakta olan insan sayısının bugün 800 milyondan fazla olduğunu, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unun yoksulluk içinde yaşadığını kaydetti.

Tüm dünya nüfusunun yüzde 55'inin herhangi bir sosyal güvenceden yararlanamadığını, 160 milyondan fazla çocuğun 2030 yılına kadar aşırı yoksulluk içinde yaşamaya devam etme riski altında olduğunu vurgulayan Ustaosmanoğlu, "Yoksulluk çocukları orantısız şekilde daha çok etkilemektedir. Dünyada savaş, doğal afet ve benzer nedenlerden evlerini terk etmek zorunda kalan insan sayısı 84 milyona ulaştı. Afganistan, Nijer, Mali ve Somali'de hala doğan her 1000 bebekten 100'den fazlası 1 yıl içinde ölüyor." dedi.

"Burada dünyanın makus talihini bir ümide döndürecek gençler görüyorum"

Her ne sebeple olursa olsun yeryüzünde adaletsizliğin, kendisine mutlu bir azınlık oluştururken milyarlarca insanı acı, gözyaşı ve umutsuzlukla karşı karşıya bıraktığına dikkati çeken Ustaosmanoğlu, şunları aktardı:

"Tüm bunları içinde bulunduğumuz durumu ve size ne kadar çok ihtiyaç duyulduğunu anlatmak için saydım. Yeryüzünün tüm coğrafyalarında adaletsizliği, haksızlığı ve zulmü kaldıracak, gözyaşını dindirecek liderler beklenmektedir. Burada dünyanın makus talihini bir ümide döndürecek gençler görüyorum. Bu bir hayal değil arkadaşlar. Bu ancak yeryüzüne adaleti yaymış bir tarihi tekerrürün beklentisidir. Tarihi bir misyon ve güncel bir eylem olarak sizden beklenen; yeryüzünde yoksulluğu ve açlığı sonlandırmak, eşit ve sürdürülebilir bir eğitim sağlamak, güçlü altyapılar inşa etmek, insanlığa faydalı yeni buluşlarda bulunmak."

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı da programa katılmaktan çok keyif aldığını ve bu programın gençler için çok büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

Programda büyük bir emek ve hazırlık olduğunu anlatan Astarcı, "Böyle bir eğitimi alma fırsatı bize sunulmadı. Orta ve uzun vadede çok ama çok istifade edeceksiniz. Bu programla liderler yetişecek, arkadaşlarımız yapacakları işlerde liderliklerini ortaya koyacaklar. Sizler geleceğin değil, bugünümüzün de teminatısınız." ifadelerini kullandı.

Eğitim programı 24 Şubat'ta sona verecek.