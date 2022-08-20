"Genç Türkiye Forumu"nun ikincisi Nevşehir'de başladı - Son Dakika
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"Genç Türkiye Forumu"nun ikincisi Nevşehir'de başladı

20.08.2022 13:34
"Genç Türkiye Forumu"nun ikincisi Nevşehir'de başladı

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nun (TGSP) projesi kapsamında düzenlenen "Genç Türkiye Forumu" toplantılarının ikincisi Nevşehir'de "Mülteci Algısı" temasıyla başladı.

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nun (TGSP) projesi kapsamında düzenlenen "Genç Türkiye Forumu" toplantılarının ikincisi Nevşehir'de "Mülteci Algısı" temasıyla başladı.

Türkiye'deki gençlerin deneyimlerini, bakış açılarını ortaya koymayı ve sesini duyurmayı hedefleyen proje kapsamında, İç Anadolu Bölgesi'nden 18-30 yaş arası 200'den fazla gencin katılımıyla gerçekleştirilen programa, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliği yapıyor.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, programın açılışında yaptığı konuşmada, üniversitenin adını aldığı Hacı Bektaş Veli'nin, Anadolu'nun kültürel ve inançsal dönüşümünde etkisi olan manevi önderlerden biri olduğunu belirterek, bu tür manevi önderlerin mülteci algısıyla ilgili bakış açısını etkileyecek zengin veriler sunduklarını ifade etti.

Göç olgusunun, sosyologların, siyaset bilimcilerin ve tarihçilerin üzerinde durduğu, çokça eser verdiği önemli bir konu olduğunu dile getiren Aktekin, şöyle konuştu:

"Tarih boyunca isteğe bağlı veya zorunlu göçler yoluyla insan hareketliliği sürekli devam edegelmiş. Günümüzde de özellikle daha iyi bir yaşam şartına sahip olabilmek, daha iyi ekonomik kazanımlar elde edebilmek için isteğe bağlı göç edenler var. Türkiye'den Avrupa'ya çalışmak için giden insanlarımız var. Göç genelde doğudan batıya, güneyden kuzeye doğrudur. Bunun sebebi de ekonomik şartlar. İnsanlar daha iyi hayat şartlarının olduğu yere göç ediyor. Bir de savaş, çatışma gibi ortamlardan hayatta kalabilmek için kaçan insanların yol açtığı göç var. Bu göçün yol açtığı çeşitli belirsizlikler, sosyolojik, siyasi dönüşümler ortaya çıkıyor."

Aktekin, toplantının verimli sonuçlanmasını diledi.

TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özdinç de çalıştay masalarında yapılacak tartışmayla mülteci konusunda fikirlerin ortaya konulacağını, sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin yer alacağı raporun yetkililerle paylaşılacağını söyledi.

Forum, akşam yapılacak müzakere oturumunun ardından sona erecek.

Genç Türkiye Forumu'nun ilki 21 Mayıs 2022'de İzmir'de düzenlenmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 'Genç Türkiye Forumu'nun ikincisi Nevşehir'de başladı - Son Dakika

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