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Türkiye Gençlik STK'ları Platformu, "Türkiye Gençlik Zirvesi" için tanıtım toplantısı düzenledi - Son Dakika

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu, "Türkiye Gençlik Zirvesi" için tanıtım toplantısı düzenledi

01.07.2021 14:26

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP), ikincisi düzenlenecek Türkiye Gençlik Zirvesi için tanıtım toplantısı yaptı.

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP), ikincisi düzenlenecek Türkiye Gençlik Zirvesi için tanıtım toplantısı yaptı.

TGSP Başkanı Ömer Faruk Terzi ile TGSP Koordinatörü Ahmet Özdinç'in de katıldığı, Şişli'de bir oteldeki toplantıda, 12 Temmuz'da yapılacak zirveye ilişkin bilgiler verildi.

Terzi, gençler ile bu konuda çalışma yapan kişi, kurum ve STK'ları bir araya getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

"Türkiye Gençlik Profili Saha Araştırması"nın 9 başlıkta toplanan verilerini basın mensupları ile paylaşan Özdinç, gençlerin nabzını ölçmek, hislerine tercüman olmak, alışkanlıklarını ortaya çıkarmak ve kültürel bakış açılarının tespit etmek için periyodik olarak bu tür çalışmalara imza attıklarını belirtti.

Çalışmalarda önemli verilere ulaştıklarını aktaran Özdinç, 34 il ile 463 ilçede yapılan çalışmaya 15-30 yaş arasında 8 bin 196 gencin katıldığını kaydetti.

Özdinç, böylece gençlerin mutluluk düzeyini ölçmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Mutluyum' ve 'Çok mutluyum' gibi olumlu değerlerin toplamı yüzde 40 iken, 'mutlu değilim' ve 'hiç mutlu değilim' denilen olumsuz değerler de yüzde 27 oranında çıktı. 'Niçin mutlusun?' sorusuna gençler, aile hayatı ve sağlığı ön plana çıkarırken, mutsuzluk nedenleri arasında 'ekonomik durum', 'gelecek kaygısı' ve 'pandemi' başlığı öne çıktı." dedi.

Gençlerin problemleri ile ülke problemleri arasında kısmi farklılıklar olduğuna dikkati çeken Özdinç, "Gençlerin problemlerinde 'gelecek kaygısı' yine ön planda. 'Eğitim' yine bütün saha çalışmalarının zaten değişmez verisi ve 'geçim sıkıntısı' öne çıkarken, Türkiye'nin problemlerinde 'ekonomi', 'eğitim', 'işsizlik' öne çıkıyor. Burada eski klasik anketlere göre bir fark var, o da terörün artık ön planda yer almayışı. Bunu tespit etmiş bulunduk." ifadelerini kullandı.

Özdinç, "huzur ve güven", "vatan sevgisi" ve "aile" kavramının gençlerin en önemli değerleri arasında yer aldığını, en düşük değerin ise "çocuk sahibi olmak" başlığında karşılarına çıktığı anlattı.

Paranın mutluluk sebebi olarak görüldüğünü de kaydeden Özdinç, şöyle devam etti:

"Kendinizi özgürce ifade edebiliyor musunuz?' sorusunu eklemiştik çalışmaya. Aile içinde en özgür şekilde ifade ettiklerini ama sosyal medyada 'daha az özgür' şekilde ifade ettiklerini belirttiler. Madde kullanımı verilerimiz var elimizde. En sık kullanılan madde sigara ve bu maalesef yüzde 40'ları bulmuş durumda gençler arasında. Erkeklerde kadınlara nazaran daha yüksek olduğunu da belirtmem gerekiyor. Gündelik hayat ve boş zaman etkinliklerini ölçtük. Burada en yoğun şekilde takip edilen kültür-sanat etkinliğinin 'sinema' olduğu tespit edildi. İlgilendikleri alanlarda da 'sinema' ve 'müzik' ön plana çıkmaktadır."

TGSP Koordinatörü Özdinç, saha çalışmasına göre gençlerin bilgi kaynağında interneti kitaptan 3 kat daha fazla kullandığını söyledi.

Her 10 gençten üçünün kendi işinde çalışmak istediğini belirten Özdinç, "İkinci sırada da kamuda çalışmak bir tercih olarak karşımıza çıkıyor. Yaş ortalaması daha düşük gruplarda daha çok sanat-kültür ve akademik alanda çalışma istenirken, yaş ortalaması daha yüksek gruplarda 'çalışmak istemiyorum' ya da "kendi işimde çalışmak istiyorum' cevaplarıyla karşılaştık." değerlendirmesini yaptı.

Özdinç, kendi işinde çalışmak isteyenlerin daha çok erkekler, akademik hayat ve sosyal sorumluluk alanlarında çalışmak isteyenlerin de kadınlardan oluştuğuna değindi.

Gençlerin yüzde 58'i sosyal hayata yeterince katılamadığını aktaran Özdinç, "Yalnız dikkat çeken, bizim de üzerinde özellikle durduğumuz bir veri var ki paylaşmayı önemsiyorum, o da her 10 gençten 3'ü kendisini bir topluma yahut bir gruba ait hissetmemektedir. Yani 10 gençten 3'ü kendisini yalnız hissetmektedir." dedi.

Özdinç, araştırmada, gençlerin komşu olmak istemediği grupların başında uyuşturucu kullananların geldiğini, gençlerin sırasıyla LGBTİ'li bireyler ve Suriyeli mültecilerle komşu olmak istemediklerini belirtiğini kaydetti.

"Her 10 gençten 4'ü yurt dışına çıkmak istiyor"

Gençlerin yüzde 38'inin yurt dışına çıkmak istediğine dikkati çeken Özdinç, şöyle devam etti:

"Her 10 gençten 4'ü yurt dışına çıkmak istiyor. Gitmek istedikleri ülkeler de ABD ve Almanya olarak ön plana çıkmaktadır. Yurt dışında yaşamak istemelerinin nedenlerinin başında ise hayat standartlarının dışarıda iyi olması, istememe nedenleri de aile ve akrabalarının bu ülkede yaşıyor olmalarıdır. Kültürel dini ve değerleri araştırmaya çalıştık. Gençlerin yüzde 53'ü hiçbir yere yakın hissetmediğini söylerken, yüzde 25'i sağ siyasi görüşe, yüzde 21'i ise sol siyasi görüşe kendini yakın hissetmektedir ama yüzde 53 de artık bu iki kutuplu siyasi ayrımdan kendisini beri tutmaktadır. Siyasi duruş hususunda ise 'Atatürkçülük' yer alırken, ikincisi 'hiçbir kavram beni ifade etmemektedir', üçüncü sırada ise 'milliyetçilik ön plana çıkmaktadır'. Dindarlık oranlarını da sorduk. 'Dindarım' ya da 'çok dindarım' diyenlerin oranları yüzde 50 civarında, 'ne dindarım ne de değilim' diyenlerin yüzde 35 civarında, dindar olmadıklarını ifade edenler ise yüzde 15 civarında çıkmaktadır."

Gençlerin rol modelleri

Araştırmada, gençlerin rol model aldığı kişilerden de bahseden Özdinç, "Gençlerin rol modeli olarak ön plana çıkan üç ismi paylaşıyorum. Birincisi Recep Tayyip Erdoğan, ikincisi Elon Musk, üçüncüsü de Ekrem İmamoğlu olarak karşımıza çıkıyor. Kadın rol model olarak da Müge Anlı ve Meral Akşener olarak karşımızda." ifadelerini kullandı.

Türk Eğitim Vakfı, TÜRGEV ve AHBAP'ın gençlere hizmet eden sivil toplum kuruluşları başlığında ilk sıralarda bulunduğunu dile getiren Özdinç, her 10 gençten 3'ünün hiçbir kuruma güvenmediğini, güvenilen kurumlar arasında birinci sırada Cumhurbaşkanlığı, ikinci sırada Ordu (TSK), üçüncü sırada ise polisin geldiğinin altını çizdi.

Özdinç, bir soru üzerine, 2018 ile kıyaslandığında Kovid-19 etkisiyle gençlerin gelecek kaygısının kısmi şekilde arttığının gözlendiğini belirtti.

Zirvenin, 12 Temmuz'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla yapılması planlanıyor.

"Hür İrade" isimli sürpriz bir gösterinin sahneleneceği etkinlikte, Türkiye Gençlik Zirvesi 2021 ödülleri sahiplerini bulacak.

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu, Türkiye Gençlik Zirvesi için tanıtım toplantısı düzenledi
Türkiye Gençlik STK'ları Platformu, Türkiye Gençlik Zirvesi için tanıtım toplantısı düzenledi
Türkiye Gençlik STK'ları Platformu, Türkiye Gençlik Zirvesi için tanıtım toplantısı düzenledi
Türkiye Gençlik STK'ları Platformu, Türkiye Gençlik Zirvesi için tanıtım toplantısı düzenledi
Türkiye Gençlik STK'ları Platformu, Türkiye Gençlik Zirvesi için tanıtım toplantısı düzenledi

Sivil Toplum Kuruluşları, Ahmet Özdinç, İşsizlik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Gençlik STK'ları Platformu, 'Türkiye Gençlik Zirvesi' için tanıtım toplantısı düzenledi - Son Dakika


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