Son Dakika Haberleri: Türkiye Gençlik Stk'ları Platformu" Üyeleri Aa'yı Ziyaret Etti

Türkiye Gençlik Stk'ları Platformu" Üyeleri Aa'yı Ziyaret Etti

1 saat önce

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) Başkanı Ömer Faruk Terzi ve beraberindeki heyet, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı ziyaret etti.

Türkiye Gençlik Stk'ları Platformu
Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) Başkanı Ömer Faruk Terzi ve beraberindeki heyet, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı ziyaret etti.

Anadolu Ajansı hakkında heyettekilere bilgi veren Genel Müdür Kazancı, kurum olarak platformun çalışmalarına katkı sunacaklarını belirtti.

Görüşmeye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan TGSP Başkanı Ömer Terzi, platformun farklı sivil toplum kuruluşlarının gençlik birimlerinden oluştuğunu ve çalışmalarıyla gençlerin ihtiyaçlarını gidermeyi hedeflediklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:15 Kaynak: AA

CEO, Anadolu Ajansı, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Netflix, Türkiye Fiyatlarına Zam Yaptı! ABD'nin Gümrük Kararına İlişkin Türkiye'den İlk Tepki

Ferhat Tunç, Türkiye'yi Terk Etti: Artık Dönmeyeceğim Genç Liderler Buluşması, 9 Mart Grand Pera Emek Sahnesinde Yapılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 17:40:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye Gençlik Stk'ları Platformu" Üyeleri Aa'yı Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]