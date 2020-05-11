Türkiye Gençlik STK'ları Platformundan Kovid-19 araştırması - Son Dakika

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) gençler üzerindeki ekonomik, sosyal ve psikolojik durumunu araştırdı.

TGSP'den yapılan açıklamaya göre, sağlık alanında alınan tedbirler gençler tarafından büyük takdir gördü. Gençlerin yüzde 56,7'si tedbirleri başarılı ve yeterli buldu. Gençler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı hem güvenilir hem de başarılı bulduklarını ifade etti.

Ayrıca 10 gençten 3'ü bu süreçte kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak aktivitelere başladı. Bu aktivitelerin en popülerlerinin ise okumak ve araştırma yapmak olduğu sonucu ortaya çıktı. Bunun yanında salgının özellikle kadınlar ve erken gençlik dönemindeki bireyler için ciddi sayılacak kaygılara neden olduğu tespit edildi.

Yapılan çalışma sonucunda 10 gençten 8'e yakınının uzaktan eğitimi takip ettiği ve yüzde 43,1'inin uzaktan eğitimden yeterli faydayı alamadığı sonucu saptandı. Bu duruma neden olan olumsuz faktörlerin başında ise konsantre olamamak dikkati çekti.

Gençler, özellikle salgın sürecinde dünya genelinde olduğu gibi ekonomik olarak gelecekten kaygı duyduklarını açıkça ifade etti. Ayrıca gençler, Milli Dayanışma Kampanyası'nı ise alınabilecek doğru tedbirler kapsamında değerlendirdi.

Araştırma ile ilgili bir açıklama yapan TGSP yönetimi, gençlerin toplumdaki önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Gençler; ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel değişimlerden en hızlı etkilenen ve en hızlı şekilde adapte olan grubu oluşturuyor. Dolayısıyla toplumda yaşanan sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel değişimler genç yaş grupları için değişim ve dönüşümün habercisi konumunda. Bu nedenle araştırmamızın hipotezini gençler üzerine konumlandırarak onların psiko-sosyal ve ekonomik alanlardaki durumlarını değerlendirdik. Yaşadığımız bu sürecin toplumsal ve bireysel hafızalarımızda hangi etkileri bırakacağını şu an öngöremeyiz, fakat bizlere kendini belli eden her küçük ipucunu iyi değerlendirmemiz gereken zamanlardayız. Bu nedenle TGSP olarak en efektif sonuçları almak adına Türkiye'nin Gençleri Covid-19 Araştırması'nı gerçekleştirdik. Araştırma kapsamında Türkiye'de 2 bin 437 örneklem ile 30 büyükşehirde, 15-30 yaş grubundaki gençlerin koronavirüs dönemi içerisinde psikolojik, sosyal ve ekonomik durumlarının değerlendirmesini uzmanlarımız ile birlikte tamamladık."