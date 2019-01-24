Türkiye Gençlik Vakfı Bayburt Heyeti Vali Pehlivan'ı Ziyaret Etti
1 saat önce
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bayburt İl Temsilcisi Abdülselam Doğan ile yönetim kurulu üyeleri Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.
Türkiye
Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bayburt
İl Temsilcisi Abdülselam Doğan ile yönetim kurulu üyeleri Vali Ali Hamza Pehlivan
'ı ziyaret etti.
Vali Pehlivan, ziyaretine gelen Doğan ile beraberindeki heyetten çalışmaları hakkında bilgiler alarak bir süre sohbette bulundu. Vali Pehlivan, ziyaret vesilesiyle Abdülselam Doğan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Maksut Şahin, İslam Kelleci, Ahmet Korkmaz
ile Halil Haktan'a teşekkür ederek çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.
TÜGVA İl Temsilcisi Abdülselam Doğan ise Vali Pehlivan'a misafirperverliği ve yakın ilgisi dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi. - BAYBURT
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:27 Kaynak: İHA
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