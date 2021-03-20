ÇANAKKALE - Türkiye Gençlik Vakfı Çanakkale Temsilciliği törenle açıldı - Son Dakika

ÇANAKKALE - Türkiye Gençlik Vakfı Çanakkale Temsilciliği törenle açıldı

20.03.2021 17:31

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, gençlerin 21. yüzyıla damga vuracak Türkiye'nin sahipleri olduğunu, hepsinden çok büyük şeyler beklediklerini belirterek, "Türkiye Gençlik Vakfı da gençlerin büyük işler yapacakları, ailelerin emniyetle onları...

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, gençlerin 21. yüzyıla damga vuracak Türkiye'nin sahipleri olduğunu, hepsinden çok büyük şeyler beklediklerini belirterek, "Türkiye Gençlik Vakfı da gençlerin büyük işler yapacakları, ailelerin emniyetle onları teslim edebildikleri bir vakfımız." dedi.

Erdoğan, vakfın Çanakkale Temsilciliğinin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, TÜGVA'nın kente hayırlı olması temennisinde bulundu.

Gençlerin burada potansiyellerini gerçekleştirebileceklerini, projelerini hayata geçirebileceklerini, birbirlerini ve kendilerini daha iyi tanıyacaklarını ama bütün bunları yaparken değerlerinden ve tarihlerinden ilham alacaklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gençlerin geleceğe yürüyecekleri merkezler bunlar. TÜGVA'mıza teşekkür ediyorum. TÜGVA, Türkiye'nin 500'e yakın noktasında bu çalışmaları yapıyor. Yeni nesil gençlik vakfı yani projeler, çalışmalar, gençler ne istiyorsa o. Burada biz Yüksek İstişare Kuruluyuz ama yılda 2 kere, 3 kere bir araya geliyoruz. Soruları varsa onları cevaplıyoruz. Değerlendirmeler yapıyoruz. Çalışmalarından bilgi sahibi oluyoruz ama çalışmaların sahibi de planlayıcısı da uygulayıcısı da gençlerimizin ta kendileri. Onun için gençlerimiz 21. yüzyılın sahipleri. 21. yüzyıla damga vuracak Türkiye'nin sahipleri. Hepsinden çok büyük şeyler bekliyoruz. Türkiye Gençlik Vakfı da gençlerin büyük işler yapacakları, ailelerin emniyetle onları teslim edebildikleri bir vakfımız.

Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun."

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu da bugünün TÜGVA ailesi için önemli olduğunu söyledi.

Şehitler diyarı Çanakkale'de bulunmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını belirten Eminoğlu, şunları kaydetti:

"Büyük Zafer'in 106'ncı yıl dönümünün aslının kutlandığı haftadayız ve bu vesileyle ben bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Rabbim mekanlarını cennet eylesin, bizlere de şehadet şerbeti içmeyi nasip eylesin. Burada, gerçekten 81 ilde, 520 ilçede birbirinden değerli çalışmalar yürütüyor vakfımız. Çanakkale ilimizde de inşallah içeride kıraathane playstation salonu, masa tenisi gibi gençlerimize hizmet edecek, gençlik merkezimizi bugün açmış olacağız. Bu vesileyle Çanakkale'deki bütün gençlerimize bu açılışı armağan etmiş oluyoruz. Gerçekten gençlere dokunmamız gerekiyor.

Gençlere icraathanelerde robotik kodlama, endüstriyel tasarım, kıraathanelerde güzel etkinlikler yapabilecekleri, kitap okuyabilecekleri, çay ve kahve içebilecekleri imkanları sunmaya çalışıyoruz."

Açılışın ardından Erdoğan ve beraberindekiler binayı gezdi.

TÜGVA İl Temsilcisi Zeynel Kılıç, Bilal Erdoğan'a hediye takdiminde bulundu. Erdoğan, gençlerle fotoğraf çektirip sohbet etti.

Törene Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AK Parti İl Başkanı Naim Makas ile STK temsilcileri, belediye başkanları ile oda ve borsaların başkanları katıldı.

ÇANAKKALE - Türkiye Gençlik Vakfı Çanakkale Temsilciliği törenle açıldı
ÇANAKKALE - Türkiye Gençlik Vakfı Çanakkale Temsilciliği törenle açıldı
ÇANAKKALE - Türkiye Gençlik Vakfı Çanakkale Temsilciliği törenle açıldı
ÇANAKKALE - Türkiye Gençlik Vakfı Çanakkale Temsilciliği törenle açıldı
ÇANAKKALE - Türkiye Gençlik Vakfı Çanakkale Temsilciliği törenle açıldı
ÇANAKKALE - Türkiye Gençlik Vakfı Çanakkale Temsilciliği törenle açıldı
ÇANAKKALE - Türkiye Gençlik Vakfı Çanakkale Temsilciliği törenle açıldı
ÇANAKKALE - Türkiye Gençlik Vakfı Çanakkale Temsilciliği törenle açıldı
ÇANAKKALE - Türkiye Gençlik Vakfı Çanakkale Temsilciliği törenle açıldı
ÇANAKKALE - Türkiye Gençlik Vakfı Çanakkale Temsilciliği törenle açıldı
ÇANAKKALE - Türkiye Gençlik Vakfı Çanakkale Temsilciliği törenle açıldı
ÇANAKKALE - Türkiye Gençlik Vakfı Çanakkale Temsilciliği törenle açıldı
ÇANAKKALE - Türkiye Gençlik Vakfı Çanakkale Temsilciliği törenle açıldı

Bilal Erdoğan, Çanakkale, Türkiye, TÜGVA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE - Türkiye Gençlik Vakfı Çanakkale Temsilciliği törenle açıldı - Son Dakika


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