Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, söylediği türkü ile gençlerin beğenisini topladı

TÜGVA tarafından8 hafta sürecek "Genç Yönetici Okulu" projesi ile iş hayatında yöneticilik yapan veya yönetici olmayı planlayan gençlere bu alana yönelik eğitimler veriliyor. TÜGVA'nın son eğitimine katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, söylediği türkü ile gençlere güzel bir anı bıraktı.

UZMAN İSİMLERLE BİR ARAYA GELİYORLAR

Gençleri, sundukları projelerdealanında uzman ve değerli isimlerle bir araya getiren TÜGVA İhtisas Akademi projesinin ilk seminerinde Fahrettin Altun ve Kerem Kınık'ı ağırlarken; ikinci haftasında İbrahim Kalın ve Gülden Sönmez'i ağırladı. İlk oturumunu bugün tamamlayan Genç Yönetici Okulu projesinde ise gençler, Adem Metan ve Abdülsamet Temel ile bir araya geldi.

"GENÇ ARKADAŞLARIN İLGİLERİNİ ÖNEMSİYORUZ"

Genç Yönetici Okulu açılış programında konuşma yapan TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, "Önceliğimiz daima genç arkadaşlarımızın ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, kendilerini geliştirmesi yönünde oldu. Bu hedef üzere ilerlerken "Genç Yönetici Okulu" projemiz de kültleşmiş ve kitleleşmiş projelerimizden biri haline geldi." dedi.