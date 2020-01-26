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Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığın desteğiyle, Zeytin dalı bölgesinde çocuk karate şampiyonu...
12 dakika önce
Şampiyonadan görüntü Ödül töreni Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığın desteğiyle, Zeytin dalı bölgesinde çocuk karate şampiyonu düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:17 Kaynak: AA
Şampiyonadan görüntü
Ödül töreni Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığın desteğiyle, Zeytin dalı bölgesinde çocuk karate şampiyonu düzenlendi. Şampiyonaya 8 takım ve yaklaşık 120 sporcu katıldı.
Sporcular hem Fırat kalkanı bölgesindeki okullardan hemde zeytin dalı bölgesindeki okullardan bir araya geldi.
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