Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığın desteğiyle, Zeytin dalı bölgesinde çocuk karate şampiyonu... - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığın desteğiyle, Zeytin dalı bölgesinde çocuk karate şampiyonu... - Son Dakika Spor

Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığın desteğiyle, Zeytin dalı bölgesinde çocuk karate şampiyonu...

12 dakika önce

Şampiyonadan görüntü Ödül töreni Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığın desteğiyle, Zeytin dalı bölgesinde çocuk karate şampiyonu düzenlendi.

Şampiyonadan görüntü

Ödül töreni Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığın desteğiyle, Zeytin dalı bölgesinde çocuk karate şampiyonu düzenlendi. Şampiyonaya 8 takım ve yaklaşık 120 sporcu katıldı.

Sporcular hem Fırat kalkanı bölgesindeki okullardan hemde zeytin dalı bölgesindeki okullardan bir araya geldi.

Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığın desteğiyle, Zeytin dalı bölgesinde çocuk karate şampiyonu...

Türkiye, Zeytin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:17 Kaynak: AA
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