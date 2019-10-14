Son Dakika Haberleri: Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonundan harekata tam destek
Son Dakika Güncel Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonundan harekata tam destek

Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonundan harekata tam destek

1 saat önce

Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Merkezi yaptığı yazılı açıklamada ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'de gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdiklerini açıkladı.

Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonundan harekata tam destek, System.String[]

Türkiye Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Konfederasyonu Genel Merkezi yaptığı yazılı açıklamada ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'de gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdiklerini açıkladı.

Türkiye'nin en büyük gençlik ve spor organizasyonu olma özelliğine sahip Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonundan yapılan açıklamada operasyonun zorunlu hale geldikten sonra yapıldığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bölgemize, ülkemize ve milletimizin geleceğine yönelik Emperyalist güçlerce kurgulanan Suriye Krizi, bugün devletimizin ve ordumuzun Suriye'nin kuzeyine askeri operasyon yapmasını zorunlu kılmıştır. Bölgeye barış, huzur ve güvenin getirilmesini hedefleyen Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması ulusal bir meselemizdir. Bölgemizin terör örgütlerinin yuvalanma merkezi haline gelmesini kimse bizden bekleyemez. Hükümetimiz ve ordumuz bu zaruretler neticesinde Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmış, harekat uluslararası hukuk kurallarına uygun şekilde başarı ile devam etmektedir. Gençlik ve Spor Konfederasyonu bir kez daha tüm dünyaya vurgulamak ister ki 'Türk Gençliği, milleti, hükümeti, ordusuyla bir bütündür ve bu bütünlüğü kimse bozamaz. Harekatın sadece ülkemizin güvenliği için değil dünya barışına da önemli katkılar sağlayacağına inanıyor. Üzerimize düşecek her türlü sorumluluğu devletimiz ve milletimizin gelecek müreffeh günleri için yerine getireceğimizden kimsenin kuşku duymamasını, bir kez daha haykırmak isteriz."

(İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kremlin'den "Türk ve Rus askerleri çatışır mı?" sorusuna yanıt: Düşünmek dahi istemiyoruz
Fransa Dışişleri Bakanı'ndan skandal karar! Türkiye maçına gitmiyor Son Dakika: Donald Trump: İnsanlar Türkiye ile savaşacağımızı mı düşünüyor? Son Dakika: Trump: Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 14:41:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonundan harekata tam destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]