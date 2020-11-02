Türkiye Gençlik Zirvesi için geri sayım başladı - Son Dakika

Türkiye Gençlik Zirvesi için geri sayım başladı

02.11.2020 18:55
Türkiye Gençlik Zirvesi için geri sayım başladı, System.String[]

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) 2020 Türkiye Gençlik Zirvesi ödülleri için son başvuru tarihi 15 Kasım olarak açıklandı.

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) 2020 Türkiye Gençlik Zirvesi ödülleri için son başvuru tarihi 15 Kasım olarak açıklandı.

TGSP'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki gençlik STK'larını ve iş dünyasının gençlik yapılanmalarını bir araya getirerek, daha güçlü projelere imza atılmasına öncülük eden ve çatı kuruluş görevi üstlenen Türkiye TGSP, 2020 Türkiye Gençlik Zirvesi ödüllerine hazırlanıyor.

TGSP'nin özgün, ilham veren, iyi örneklik oluşturan ve sosyal girişimcilik uygulamalarına teşvik amacıyla vereceği ödüller için son başvuru tarihi 15 Kasım 2020 olarak belirlendi.

Başvuracak adaylar için proje detaylarını paylaşan TGSP, başvuruların en fazla 3 dakikalık videolar şeklinde yapılacağını belirterek özgün ve gençliğin aktif katılım sağlayacağı projelerle başvuru yapılması gerektiğini açıkladı.

Toplam 65 bin TL'lik ödül verilecek

Toplumsal bir problemin çözümüne katkı sağlamayı amaçlayan ve kar amacı gütmeyen projeler değerlendirilerek 3 en başarılı proje ödüllendirilecek.

Özgün, ilham veren ve en iyi örnek oluşturan sosyal girişim projelerinin ödüllendirileceği zirvenin birincilik ödülü 30 bin TL, ikincilik ödülü 20 bin TL ve üçüncülük ödülü ise 15 bin TL olarak belirlendi.

Gençliğe yönelik çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları, 15-29 yaş arasındaki gençler başvuruda bulunabilecek.

Başvuru koşulları için toplumsal bir problemin çözümüne katkı sağlaması, kar amacı gütmeyen uygulama olması, projenin, gençlerin öncülüğü ve aktif katılımı ile gerçekleştirilmesi, projenin tamamı veya bir kısmının uygulanmış ve güncel olması, Türkiye'de ve dünyada bilinen benzeri bir uygulama olmaması gerekiyor.

Sivil Toplum Kuruluşları, Türk Lirası, Türkiye, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Gençlik Zirvesi için geri sayım başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

F.Bahçe, Antalya deplasmanında 3 puan peşinde! Sarı lacivertlilerin ilk 11'i belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan minik Elif paylaşımı: Geçmiş olsun canım yavrum Adıyaman'da genç sağlık memuru evinde ölü bulundu ABD'li oyuncu Eddie Hassell silahla vurularak öldürüldü Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi Öldürülen gencin annesinin isyanı: Oğluma tatlı yerine kurşun yedirdiler Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok
Son Dakika: Türkiye'de 2 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 76 kişi vefat etti, 2302 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 2 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 76 kişi vefat etti, 2302 yeni vaka tespit edildi         
18:58
Galatasaray'da Arda Turan ilk 11'e geri dönüyor Galatasaray'da Arda Turan ilk 11'e geri dönüyor         
18:12
Milyonluk yalıdaki skandal Milyonluk yalıdaki skandal "Cadılar Bayramı" partisi kameralara yansıdı         
17:39
Son Dakika: İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalara ilişkin 9 kişi gözaltına alındı Son Dakika: İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalara ilişkin 9 kişi gözaltına alındı         
17:17
Altınları almak için yol kenarında gelini döven damat, 'yağma' suçundan tutuklandı Altınları almak için yol kenarında gelini döven damat, 'yağma' suçundan tutuklandı         
16:43
Son Dakika: Ermenistan doğruladı! Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Yardımcısı öldürüldü Son Dakika: Ermenistan doğruladı! Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Yardımcısı öldürüldü         
16:28
İzmir depreminin simgesi olan Elif bebek, tedavi gördüğü hastaneden tüm Türkiye'ye el salladı İzmir depreminin simgesi olan Elif bebek, tedavi gördüğü hastaneden tüm Türkiye'ye el salladı         
15:47
Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu         
15:18
İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı         
14:50
Metro istasyonunda korkunç kaza: Tren 7,5 metre yükseklikte asılı kaldı Metro istasyonunda korkunç kaza: Tren 7,5 metre yükseklikte asılı kaldı         
14:49
Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı         
14:40
Ünlü iş insanı Nevzat Aydın, enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in eğitim masraflarını karşılayacak Ünlü iş insanı Nevzat Aydın, enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in eğitim masraflarını karşılayacak         
14:37
Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı         
13:36
'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı         
12:11
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi         
11:29
Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı         
10:17
Duygu Delen cinayetinde şoke eden ifadeler! Cep telefonundaki not, gerçeği ortaya çıkardı Duygu Delen cinayetinde şoke eden ifadeler! Cep telefonundaki not, gerçeği ortaya çıkardı         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 19:09:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Gençlik Zirvesi için geri sayım başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei